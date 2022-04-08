Volkswagen откажется от производства авто на бензине и дизельном топливе

Автомобиль Volkswagen. Иллюстративное фото: RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images

Volkswagen остановит производство нескольких десятков моделей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Финансовый директор Арно Антлиц сообщил, что к 2030 году компания прекратит выпуск 60% моделей, работающих на бензине и дизельном топливе. Какие именно модели попадут в этот список, пока не уточняется, передает Quartz.

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В сообщении компании говорится, что глобальные проблемы с цепочкой поставок заставили Volkswagen переориентироваться на выпуск электромобилей. К 2026 году компания планирует инвестировать 59 млрд долларов в запуск новых линеек электромобилей, а в перспективе конкурировать с лидером рынка, компанией Tesla. Чтобы достигнуть этих целей Volkswagen перестроит заводы, которые раньше производили автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в заводы по производству электромобилей.

"Мы не наращиваем мощности, мы будем перестраивать работу наших заводов один за другим", — сообщил Арно Антлиц. Компания уже переоборудовала свои производства в Цвиккау и Эмдене.

Ранее из-за нехватки чипов Volkswagen сократил производство массовых моделей автомобилей и сосредоточился на выпуске моделей Audi и Porsche премиум-класса. В марте 2022 года компания заявила, что временно прекратит прием заказов на Golf, Tiguan и Passat из-за нехватки полупроводников. Финансовый директор компании рассказал, что Volkswagen может не вернуться к производству моделей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, даже когда цепочки поставок будут восстановлены.

"Сейчас мы больше сосредоточены на качестве и маржинальности, а не на объемах производства и доминирующем положении на рынке", — говорит Арно Антлиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1963924-volkswagen-otkazhetsya-ot-proizvodstva-avto-na-benzine-i-dizelnom-toplive/