Полностью беспилотные автомобили появятся на улицах Сан-Франциско

Иллюстративное фото: pexels.com

Waymo, дочерняя компания Google, запустит автономные транспортные средства на улицах Сан-Франциско. Это будет первым случаем в истории, когда в дневное время на дорогах появятся автомобили без водителей. Первые автономные машины будут доступны только для сотрудников Waymo, передает The Wall Street Journal.

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Испытания автономных автомобилей проводились Waymo с 2017 года в пригороде Феникса. В 2020 году в городе Чандлер, штат Аризона, открылась демонстрационная площадка, на которой посетители могли бесплатно попробовать езду на машине без водителя. Главным конкурентом Waymo является Cruise, дочерняя компания General Motors. Не так давно Cruise стала предлагать жителям Сан-Франциско бесплатные поездки на автономных автомобилях. Демонстрационные бесплатные поездки проводятся в ночное время: с 22:30 до 05:00. В ответ на это, Waymo заявила, что выпустит свои автомобили на улицы Сан-Франциско, но ездить в них будут пока только сотрудники компании.

Cruise заявила, что в ближайшее время увеличит часы демонстрационных поездок для населения. Также компания подала заявку в Калифорнийскую комиссию по коммунальным предприятиям, чтобы иметь возможность взимать плату с населения за поездки. У Waymo пока нет разрешения на то, чтобы предлагать поездки на городских дорогах широкой публике. Помимо Waymo и Cruise разрешения от штата Калифорния на испытания автономных транспортных средств получили еще шесть компаний. В Сан-Франциско также работают много водителей Uber и Lyft.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1962940-polnostyu-bespilotnye-avtomobili-poyavyatsya-na-ulitsah-san-frantsisko/