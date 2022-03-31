Alibaba создаст очки для дополненной реальности

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Alibaba инвестирует 60 млн долларов в компанию-производителя очков дополненной реальности Nreal. Это сотрудничество поможет Alibaba укрепить свои позиции в растущей конкуренции метавселенных, передает CNBC.

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Nreal заявила, что раунд в размере 60 млн долларов от Alibaba будет использован для исследований и разработки технологий, а также для ускорения выхода на новые рынки в этом году. Одним из этих рынков ожидаемо станет Китай. Дополненная реальность рассматривается как ключевая технология в развитии метавселенных, виртуальных миров, в которых люди смогут работать и играть. Китайские технологические гиганты пытаются укрепить свои позиции в этой сфере и не упустить новые возможности.

Стартап Nreal, чья штаб-квартира располагается в Пекине, привлекает множество крупных инвесторов. В сентябре Nreal объявила о раунде финансирования в размере 100 млн долларов. Среди инвесторов значатся Nio Capital, инвестиционное подразделение производителя электромобилей Nio, а также венчурная компания Sequoia Capital China. В прошлом году Nreal и Nio анонсировали выпуск очков дополненной реальности, предназначенных для электромобилей. Китайская платформа для коротких видео Kuaishou и потоковый сервис iQiyi также являются инвесторами Nreal. Alibaba раннее также заявила о планах на выпуск собственных очков дополненной реальности. Ожидается, что план будет реализован именно в этом партнерстве.

Инвестиции Alibaba в Nreal происходят в то время, когда регулирующие органы Китая тщательно изучают процессы, происходящие в крупных технологических компаниях страны. Большинство компаний стараются не делать крупных инвестиций в это время и не привлекать к себе внимание, но Alibaba придерживается другой тактики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1962747-alibaba-sozdast-ochki-dlya-dopolnennoy-realnosti/