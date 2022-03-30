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Apple сократит производство нового iPhone SE на 20% из-за низкого спроса. Меньше, чем три недели назад компания анонсировала новинки 2022 года, среди которых была и бюджетная модель iPhone. Аналитики связывают снижение спроса с войной на территории Украины, передает CNBC.

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Компания попросила китайских поставщиков сократить производство iPhone SE примерно на 2 млн или на 20% от первоначальных объемов заказов. Apple также сократила заказы на AirPods примерно на 10 млн единиц на весь 2022 год. По мнению аналитиков, снижение спроса на электронику связано с инфляцией и войной на территории Украины. iPhone SE никогда не пользовался такой же популярностью, как последние модели смартфонов Apple. По данным Counterpoint Research, на версию iPhone SE 2020 года приходилось 12% всех продаж iPhone с момента его запуска.

В 2022 году Apple наравне с другими международными компаниями приостановила продажи в России. Кроме того, США, ЕС, Япония, Южная Корея и Тайвань ввели экономические санкции против России за действия, нарушившие цепочку поставок и повысившие инфляционные риски. По мнению экспертов, это не могло не сказаться на спросе на смартфоны.

Новый IPhone SE был выпущен 18 марта. Несмотря на то, что этот iPhone позиционируется как бюджетный продукт, его цена в 429 долларов стала неожиданность для покупателей, поскольку модель SE 2020 года стоила 399 долларов. Доля Apple на рынке смартфонов в Китае достигла рекордного уровня в четвертом квартале 2021 года. Производитель iPhone впервые за шесть лет вернул себе первое место в стране. Инвестиционный банк JPMorgan считает, что компания может столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны производителей из Китая и Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1962568-apple-sokratit-proizvodstvo-novogo-iphone-se/