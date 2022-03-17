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Tesla повысила цены на автомобили в США и Китае. В начале этой недели генеральный директор компании Илон Маск заявил, что его бизнес столкнулся со значительным инфляционным давлением, передает CNBC.

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Компания подняла цены на все свои модели электрокаров в США. В Китае рост цен коснулся только автомобилей Model 3 и Model Y. Компания официально не объявляла о причинах роста цен. Журналистам также не удалось получить комментарий. Однако ранее на этой неделе генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что его бизнес столкнулся с сильным инфляционным давлением. В особенности, в вопросах сырья и логистики. Существенно выросли цены на никель, который является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей. Вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае также сказалась на задержке поставок. Кроме того, все еще сохраняется дефицит полупроводников.

Во вторник, 15 марта, на китайском сайте Tesla цена Model 3 Performance была обозначена в размере 367 900 юаней (57 648 долларов США). Еще 10 марта она составляла 349 900 юаней. Модель Y Long Range в Китае теперь стоит 375 900 юаней (по сравнению с предыдущей ценой в 357 900 юаней). Стоимость Model Y Performance в настоящее время составляет 417 900 юаней (ранее она была равна 397 900 юаней).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1961020-tesla-povysila-tseny-na-avtomobili-v-ssha-i-kitae/