TikTok доверит Oracle данные американских пользователей

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Китайская соцсеть TikTok собирается заключить сделку с Oracle, чтобы хранить на серверах этой компании данные пользователей из США, передает Bloomberg.

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Это не первая попытка компаний прийти к соглашению. В конце 2020 года TikTok объявил, что Oracle станет миноритарным владельцем сервиса. Это было сделано для того, чтобы усыпить бдительность экс-президента США Дональда Трампа, который пытался запретить приложение и заставить материнскую компанию ByteDance продать TikTok американским компаниям. Новый президент Джо Байден отменил запрет Трампа. Первоначальная сделка по владению Oracle и TikTok развалилась после того, как Трамп проиграл выборы. Теперь две компании пытаются заключить сделку в части хранения данных.

"TikTok стремится защищать конфиденциальность и безопасность нашего сообщества. Пользовательские данные хранятся в центрах обработки в США и Сингапуре. Мы продолжаем инвестировать в безопасность данных в рамках нашей общей работы", — говорится в заявлении пресс-секретаря TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1960222-tiktok-doverit-oracle-dannye-amerikanskih-polzovateley/