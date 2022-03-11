Twitter хочет переманить молодежь из TikTok

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Twitter усилит меры по привлечению молодой аудитории. По мнению компании, именно молодежь поможет платформе усилить свою влиятельность и популярность, The Washington Post.

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В последние годы подростки сосредотачиваются в TikTok, отказываясь от Facebook и Instagram. Параллельно многие из них также являются активными пользователи Twitter, потому что, по их мнению, именно здесь можно быстро поделиться мнением и обсудить что-то с друзьями, не тратя время на просмотр фото и видео. Несмотря на свою высокую культурную значимость Twitter так и не удалось стать самой популярной в мире соцсетью. Усилия компании по внедрению прямых эфиров и коротких видео, по типу Reels в Instagram, не увенчались успехом. Поэтому сейчас соцсеть собирается сосредоточиться на развитии молодой гипервовлеченной аудитории.

Для того, чтобы компания могла вырасти за счет привлечения молодых пользователей, Twitter пригласила на работу Майкла Саймона, вундеркинда из Силиконовой долины. В 17 лет он бросил школу после того, как Марк Цукерберг предложил ему работу в Facebook. Саймон принимал непосредственное участие в запуске stories в Instagram. В 2017 году его переманили в Google, где он также помогал удерживать молодую аудиторию через YouTube Shorts, инструмента для публикации коротких видео в духе TikTok. С 2020 года он работал над игровой платформой Roblox, помогая создателям сделать ее удобнее для пользователей.

В Twitter Саймон будет руководить «0-1», новой группой, занимающейся созданием экспериментальных функций внутри компании.

"Twitter для молодежи — это совсем не то, что для людей старшего поколения. Обычно люди используют эту платформу для получения новостей. Молодежь приходит сюда, чтобы высказать мнение, обсудить проблему и найти единомышленников", — поделился Майкл Саймон с The Washington Post.

По его словам, в то время, как остальные соцсети побуждают пользователей танцевать перед камерой и все время фотографироваться, в Twitter не важно, как ты выглядишь. Именно сюда приходят люди, которые устали от постоянного внешнего давления. По его мнению, это основное преимущество, которое в ближайшие годы поможет Twitter обогнать таких конкурентов, как TikTok, Instargram и Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1960058-twitter-hochet-peremanit-molodezh-iz-tiktok/