Ford будет конкурировать с Tesla на рынке электромобилей

Иллюстративное фото: pixabay.com

Компания Ford cтанет двумя отдельными предприятиями. Ford Blue сосредоточится на производстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, Ford Model будет заниматься разработкой и производством электромобилей, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Мы идем ва-банк, создавая отдельные, но дополняющие друг друга предприятия. Это даст нам возможность делать мощные запуски и внедрять лучшие инновации", — сказал генеральный директор Ford Джим Фарли.

Ранее Фарли опровергал слухи о том, что электромобильное подразделение Ford станет отдельной компанией. При этом превращение Ford в одного из главных игроков на рынке электромобилей всегда было главной целью Фарли, который стал генеральным директором в октябре 2020 года. Через месяц после этого события, в ноябре 2020 года, Ford заявили, что к 2023 году планируют стать вторым после Tesla производителем электромобилей в мире. С тех пор акции Ford выросли на 150%. 2 марта, в день, когда было объявлено о реорганизации, акции компании выросли на 5%.

Ford планируют потратить 50 млрд долларов на реализацию стратегии по производству электромобилей. Фарли сказал, что традиционные модели автомобилей останутся «двигателем прибыли» для компании. Гендиректор не скрывает, что реорганизация, прежде всего, направлена на то, чтобы обойти конкурентов на рынке электромобилей.

"Это стопроцентная заявка на победу. Мы хотим победить старых и опередить новых игроков рынка", — сказал Джим Фарли.

По мнению аналитиков, уже сейчас Ford имеет как минимум одно преимущество перед конкурентами. Компания заявила о том, что продает свою долю в стартапе по производству электромобилей Lordstown из-за того, что стартап не показал хороших результатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1959070-ford-budet-konkurirovat-s-tesla-na-rynke-elektromobiley/