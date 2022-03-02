Метавселенные станут площадкой для глобального соперничества техгигантов

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Метавселенные открывают новые перспективы для технологических гигантов. Впервые все крупные корпорации будут конкурировать «на одной территории», передает Bloomberg.

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Эксперты считают, что одной из причин безудержного успеха Amazon, Apple, Meta, Microsoft и Alphabet является то, что этим компаниям удалось избежать прямой конкуренции друг с другом. Да, Apple и Google конкурируют, как производители операционных систем. Но значительную часть прибыли Apple составляют продажи iPhone, который все еще является лидером на рынке смартфонов. Бизнес облачных вычислений также достаточно велик, чтобы обогатить как Amazon, так и Microsoft.

Точно так же в секторе онлайн-рекламы хватает места и для Google и для Facebook. Таким образом, сложилась ситуация, что на каждом рынке конкурируют один или два гиганта, но нет рынка, на котором бы конкурировали все пять. Именно такой площадкой станут метавселенные. Более того, туда зайдут и другие крупные игроки. Samsung Electronics и Tencent Holdings также заявили о своих амбициях в разработке технологий дополненной реальности.

По мнению экспертов, лучшей стратегией для компаний будет фокус на конкретных направлениях метавселенной. Компаниям важно решить, какие направления они будут развивать, а от каких откажутся. В свое время Amazon, Facebook и Microsoft быстро отказались от попыток выйти на рынок смартфонов. Компании пришли к выводу, что нет смысла бросать вызов Apple, которая, скорее всего, все равно будет доминировать на этом рынке. Это не помешало Amazon, Facebook и Microsoft найти способы хорошо зарабатывать в других сферах мобильной экономики. В отношении метавселенных целесообразен аналогичный подход. Для потребителей такая конкуренция между компаниями выгодна, потому что каждый из конкурентов будет пытаться предоставить клиентам лучшие условия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1958608-metavselennye-stanut-ploschadkoy-dlya-globalnogo-sopernichestva-tehgigantov/