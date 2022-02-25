Исполнительный директор Ford заявил о реструктуризации компании

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Исполнительный директор Ford Джим Фарли заявил о грядущей реструктуризации 118-летнего производства автомобилей. Он заявил, что компания «недорабатывает» как в производстве электромобилей, так и в производстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, передает Bloomberg.

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Во время конфренции автопроизводителей, прошедшей в среду, исполнительный директор Ford Джим Фарли заявил, что управленческая команда предприятия недовольна своим производством.

"У нас слишком много людей, слишком мало инвестиций и слишком много сложностей", — заявил Джим Фарли.

Эти слова подчеркивают серьезность стремления Ford развивать свой бизнес по производству электромобилей, несмотря на то, что инвестиционные потребности этого направления расходятся с потребностями традиционного направления производства Ford. На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Фарли ищет способы отделить производство электрокаров от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. На этой неделе Фарли заверил, что компания не планирует выделять ни одно из направлений бизнеса. Он сообщил, что ранее руководство рассматривало такой шаг, но переключила внимание на другие способы управления предприятием.

Компания сталкивается с давлением со стороны Уолл-стрит, требующей выделить производство электромобилей, чтобы повысить их стоимость. Фарли заверил инвесторов, что он стремится к прибыльности и предположил, что компания может превзойти свою цель по операционной марже в 8%. Но он также признал, что Ford нуждается в реструктуризации.

"Мы часто делаем все слишком медленно и нам не хватает структуры, но мы постараемся исправить это и создать условия, в которых наша компания окажется в выигрыше", — сказал Фарли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1957698-ispolnitelnyy-direktor-ford-zayavil-o-restrukturizatsii-kompanii/