Sony представила новую VR-гарнитуру для управления дополненной реальностью

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Sony презентовала новую гарнитуру для управления дополненной реальностью в PlayStation. Ожидается, что она составит конкуренцию Quest от Meta, передает CNBC.

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Во вторник Sony представила новую гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR2, поскольку конкуренция в этой сфере продолжает накаляться. Так, например, материнская компания Facebook, Meta, выделила 10 млрд долларов на развитие метавселенной, в которой люди будут жить и работать через гарнитуру Meta Quest 2. Sony, в свою очередь, решила выпустить гарнитуру для людей, которые уже играют в игры на консолях PlayStation. Sony еще не объявила, сколько будет стоить их гарнитура, но многие ожидают, что она будет похожа на Meta Quest 2 и будет также обладать двумя контроллерами для навигации в виртуальной реальности. Гарнитура от Meta стоит 299 долларов, поэтому потребители ожидают, что цены на PlayStation VR2 будут обозначены примерно в этом диапазоне.

"Наша цель — создать гарнитуру, которая не только украсит вашу гостиную, но и позволит вам погрузиться в игровой мир до такой степени, что вы почти забудете о том, что используете гарнитуру или контроллер", — заявил исполнительный директор Sony Хидеаки Нишино.

Компания заявила, что новый продукт будет включать в себя диск регулировки объектива, поэтому пользователи могут регулировать расстояние между линзами и глазами для оптимизации обзора.

«Когда выйдет PS VR2, мы совершим гигантский скачок в том, как люди воспринимают игры в виртуальной реальности», — сказал Нишино.

Он также отметил, что новая гарнитура будет поддерживать четкую графику 4K, отслеживание движений головы и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1957482-sony-predstavila-novuyu-vr-garnituru-dlya-upravleniya-dopolnennoy-realnostyu/