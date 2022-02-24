Volksvagen хочет сделать Porsche публичной компанией

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Volksvagen хочет сделать Porsche публичным. В компании считают, что этот шаг может принести своевременный рост доходов, поскольку автопроизводитель вкладывает значительные средства в производство электромобилей и аккумуляторов, передает The New York Times.

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Volkswagen заявил, что рассматривает возможность выделения своего прибыльного подразделения Porsche в отдельную компанию с собственным листингом акций. Сделка поможет автопроизводителю собрать средства для инвестиций в электромобили, а также потенциально вернет контроль над Porsche потомкам его основателя. Акции Volkswagen выросли во вторник на 9% после того, как компания заявила, что заключила соглашение с Porsche Automobil Holding, инвестиционным фондом потомков Фердинанда Порше, основавшего компанию в 1930-х годах. PAH, владеющая 51% акций Volkswagen, заявила, что в рамках сделки может приобрести акции компании Porsche. Если это случится, то семья обменяет акции Volkswagen на большую долю в Porsche.

Эта сделка потребует одобрения наблюдательного совета Volkswagen. При этом многие ожидают, что на нее может быть наложено вето со стороны земли Нижняя Саксония, которая имеет двух представителей в совете. Сделка принесет прибыль, которую Volkswagen мог бы использовать для производства электромобилей. Однако, она же уменьшит долю компании в прибыли Porsche. Вероятно, что Volkswagen сохранит свою долю в Porsche, хотя ее точный размер пока не ясен. Штефан Вайль, премьер-министр Нижней Саксонии и член наблюдательного совета Volkswagen, заявил, что пока не может комментировать грядущую сделку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1957479-volksvagen-hochet-sdelat-porsche-publichnoy-kompaniey/