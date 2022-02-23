Facebook потерял пользователей из-за скандалов с конфиденциальностью

Иллюстративное фото: Marc Piasecki/Getty Images

В то время как Meta активно развивает направление дополненной реальности и обещает всем новую жизнь в метавселенной, пользователи отказываются от соцсети-прародителя. Люди больше не хотят делиться новостями в Facebook, передает Bloomberg.

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Meta является самой крупной компанией-владельцем соцсетей в мире. Каждый день 1,93 млрд пользователей заходят только на Facebook, огромное количество людей также каждый день используют Instagram и WhatsApp. Но впервые за почти 20-летнюю историю компании ежедневный поток пользователей соцсети сократился за праздничный квартал. Из-за этого рыночная стоимость компании упала более чем на 300 млрд долларов. Многие посчитали это признаком того, что лучшие дни соцсетей остались в прошлом. Конкуренцию Facebook составляют давние соперники YouTube и Snapchat, а также наделавший шуму новичок TikTok. Кроме того, пользователи очень любят сервисы от Apple: iMessage и FaceTime.

38-летний житель Сан-Франциско, Остин Джонсон, говорит, что они с женой недавно обнаружили, что спустя три года после свадьбы, они так и не обновили графу «семейное положение» в Facebook, потому что почти не пользуются соцсетью. По словам мужчины, его друзья и родственники также предпочитают другие ресурсы для общения. По мнению Bloomberg, ущерб Meta нанесли не только конкуренты, но и репутационные проблемы, которые подорвали доверие к компании.

"Проблема Meta заключается в том, что репутация компании пострадала из-за скандалов. Также в этой компании работает слишком много людей старшего поколения, что делает ее менее привлекательной для молодежи. Facebook теряет актуальность", — говорит Майк Пру, директор по исследованиям Forrester Research.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1957263-facebook-poteryal-polzovateley-iz-za-skandalov-s-konfidentsialnostyu/