Какие новинки от Apple ждут покупателей в этом году

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Обновленные MacBook и iMac станут главными проектами Apple в 2022 году, передает Bloomberg.

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Apple планирует в этом году масштабное обновление своей линейки устройств. Среди новинок этого года: Apple Watch Series 8, iPhone 14 и новый iPad Pro, но больше всего внимания будет приковано к MacBook и iMac. Это связано с тем, что Apple вступает в третью фразу комплексной модернизации своих компьютеров. Эта фаза включает в себя отказ от чипов Intel в пользу Apple Silicon. Переход начался в 2020 году с внедрения версий чипов M1 на MacBook Pro, Mac mini, MacBook Air и продолжился в 2021 году использованием чипов M1 на iMac, а также M1 Pro и M1 Max на MacBook Pro.

В этом году переход на Apple Silicon ускорится благодаря нескольким новым моделям Mac на базе следующих процессоров: новый чип M2, прошлогодние чипы M1 Pro и M1 Max, супермощные версии M1 Max. Третий раунд обновлений Mac, скорее всего, начнется 8 марта, когда Apple планирует провести свое первое медиа-мероприятие в году. Презентация, скорее всего, будет посвящена 5G iPhone SE и iPad Air, но источник Bloomberg сообщает, что в этот день можно также ожидать презентации нового Mac. Учитывая, что два самых старых компьютера Apple в сегодняшней линейке — это MacBook Pro начального уровня и Mac mini, можно предполагать, что именно эти модели будут обновлены.

Еще несколько лет назад казалось, что производство компьютеров Apple идет на убыль. Обновления Mac стали реже, MacBook Pro называли неудачным запуском, а все внимание потребителей было приковано к iPad и iPhone. Сейчас можно с уверенностью сказать, что открытие подразделения Apple Silicon значительно изменило ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1957084-kakie-novinki-ot-apple-zhdut-pokupateley-v-etom-godu/