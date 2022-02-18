Google запретит приложениям передавать друг другу данные

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Google планирует запретить приложениям, установленным на телефонах с ОС Android, передавать друг другу данные. Таким образом компания следует примеру Apple в борьбе за право пользователей на конфиденциальность, передает The Wall Street Journal.

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Планы Google в отношении приложений могут уничтожить рекламу в смартфонах. В первую очередь это коснется Facebook, который внедряет свой код в сотни тысяч приложений для отслеживания поведения потребителей. Apple внедрила подобные изменения еще в прошлом году. Это перевернуло индустрию цифровой рекламы и способствовало сокращению рыночной стоимости Meta более чем на 300 млрд долларов.

В среду Google заявила, что планирует разработать буквенно-цифровые идентификаторы, ориентированные на конфиденциальность. Это особенно актуально для отдельных производителей смартфонов, чьи устройства приложениям легко использовать для сбора и обмена информацией о пользователях. В компании заявили, что планируют придерживаться этого плана в течение следующих двух лет и уведомлять отрасль о любых изменениях. Представители Google отказались сообщить подробности о том, как именно будут работать новые системы.

Эти изменения связаны с общемировой тенденцией защищать право пользователей на конфиденциальность. Регулирующие органы многих стран Европы пристально следят за цифровой рекламой и проверяют ее законность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1956576-google-zapretit-prilozheniyam-peredavat-drug-drugu-dannye/