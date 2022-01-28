Tesla не будет выпускать новые электрокары в 2022 году

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Tesla сообщила о результатах, которых достигла компания за четвертый квартал 2022 года. После того, как компания Илона Маска сообщила, что проблемы с поставками будут сохраняться в 2022 году, акции Tesla упали на 5%, передает CNBC.

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Tesla сообщила о результатах, которых достигла компания за четвертый квартал 2022 года. После того, как компания Илона Маска сообщила, что проблемы с поставками будут сохраняться в 2022 году, акции Tesla упали на 5%, передает CNBC.

Согласно отчету, предоставленному Tesla, выручка компании выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка от продаж автомобилей составила 15,97 млрд долларов, увеличившись на 71%. Выручка от производства и хранения энергии составила 688 млн долларов, что на 8% ниже прогноза Street Account в 815,1 млн долларов.

"Наши собственные заводы уже несколько кварталов работают не на полную мощность, поскольку основным сдерживающим фактором стали сбои в поставках, которые, вероятно, сохранятся до 2022 года", — говорится в отчете акционеров компании.

Генеральный директор Илон Маск рассказал, что нехватка чипов будет влиять на Teslа в 2022 году, из-за этого компания не сможет выпустить новые модели автомобилей.

"В этом году мы не будем представлять новые модели автомобилей. Мы по-прежнему будем ограничены в возможностях", — говорит Маск.

По его словам, компания будет работать над проектированием инструментов для создания новых автомобилей. Акционеры ждали новых данных о прогрессе, которого достигла компания в отношении проекта грузовика Semi и экспериментального пикапа Cybertruck. Вместо этого генеральный директор рассказал, что в настоящее время компания отказалась от работы над компактным электромобилем стоимостью 25 тысяч долларов, вопреки амбициям, о которых он объявил на презентации Tesla Battery Day в 2020 году.

В компании отметили, что первый завод Tesla в Фремонте, штат Калифорния, достиг рекордного уровня производства в 2021 году. Компания намерена увеличить мощность этого объекта до 600 тысяч автомобилей в год. Tesla также сообщила, что расширила свою экспериментальную программу тестирования систем помощи водителю, получившую название FSD Beta, примерно до 60 тысяч пользователей в США.

"Программное обеспечение для полного самостоятельного вождения остается одним из наших основных направлений деятельности. Со временем наша прибыль, связанная с программным обеспечением, должна увеличить нашу общую рентабельность", — пишет компания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1953287-tesla-ne-budet-vypuskat-novye-elektrokary-v-2022-godu/