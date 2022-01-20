Microsoft купила Activision Blizzard за 70 млрд долларов

Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

План Microsoft по приобретению Activision Blizzard за почти 70 млрд долларов является крупнейшей сделкой в ​​этой сфере с тех пор, как в 2021 году вся технологическая индустрия коллективно переключила свое внимание на создание метавселенных, передает Quartz.

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Эта сделка немедленно дает Microsoft преимущество на рынке виртуальных активов, поскольку теперь компания может добавить в свое облако Azure такие популярные игры, как Call of Duty, World of Warcraft и Overwatch. Многие считают, что таким образом Microsoft может потеснить Meta, которая ранее первой заявила, что работает над созданием платформы виртуальной реальности Oculus.

«Фантастические франшизы Activision Blizzard ускорят наши планы по облачным играм, позволив большему количеству людей по всему миру быть частью сообщества Xbox, используя телефоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства», — заявил во вторник генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

Облачные сервисы, которые обеспечивают высокоскоростной доступ к программным приложениям независимо от местоположения пользователя, являются одними из столпов формирующейся метавселенной и растущего набора устройств, которые поддерживают виртуальную и дополненную реальности. На данный момент двумя основными облачными конкурентами Microsoft, ориентированными на потребителя, являются Google Cloud и Amazon Web Services, но ни один из них не имеет такого ресурса в виде игр, который теперь есть у Microsoft. Вероятно, что теперь будет пересмотрена облачная сделка, которую Activision Blizzard подписала с Google Cloud в 2020 году. При этом вероятным бенефициаром, скорее всего, станет Azure, облачный продукт от Microsoft.

Покупка Activision Blizzard позволит Microsoft привлечь огромную новую аудиторию. В настоящее время Call of Duty является самой популярной игровой франшизой студии и насчитывает около 100 млн игроков. В предыдущие годы усилия Microsoft в области игр имели переменный успех, поскольку компания пыталась конкурировать с такими гигантами, как Sony PlayStation, Electronic Arts, Nintendo и Epic Games. С приобретением Activision Blizzard, Microsoft сразу становится одним из самых важных игроков в контентной части игрового пространства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1951920-microsoft-kupila-activision-blizzard-za-70-mlrd-dollarov/