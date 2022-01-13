AirBus потеснил Boing в борьбе за лидерство на рынке

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AirBus третий год подряд лидирует в вечном противостоянии с Boing, поскольку последний никак не может справиться с проблемами на своем производстве, передает Wall Street Journal.

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Во вторник компания Boeing заявила, что в 2021 году получила 909 заказов на самолеты, но поставила только около 280 пассажирских воздушных суден, больше делая акцент на свои грузовые самолеты и военные версии коммерческих самолетов. С учетом отмен, Boeing получил 535 новых чистых заказов, в том числе старые сделки на 56 самолетов. Airbus в понедельник заявил, что поставил 611 самолетов в 2021 году и получил заказы на 771 самолет (или 507 за вычетом отмен). Инвесторы внимательно следят за поставками этих двух компаний. Аналитики ожидают, что Boeing сообщит о годовых продажах в размере почти 65 млрд. Потому что в 2020 году компания поставила всего 157 самолетов и заработала 58,2 млрд долларов.

Две компании на протяжении нескольких десятилетий соперничают за звание крупнейшего в мире производителя самолетов по объемам поставок. Airbus удерживает этот титул третий год подряд, поскольку Boeing по-прежнему сталкивается с проблемами в производстве 787 Dreamliner. Компания Boeing произвела более ста самолетов Dreamliner, которые не может выставить на продажу из-за различных производственных проблем и отсутствия разрешения регулирующих органов.

Сейчас Airbus контролирует 60% рынка самых продаваемых самолетов. Например, A321neo используется многими авиакомпаниями на крупных внутренних маршрутах и международных рейсах. Управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия считает, что эта доля будет расти. Boeing отложил планы по созданию совершенно нового самолета, чтобы сосредоточиться на производстве существующих моделей и получить поддержку регулирующих органов для тех, которые уже находятся в стадии разработки. При этом самая большая версия MAX уступает по продажам конкурирующему самолету Airbus почти в шесть раз. Airbus быстро восстановил производство, сокращенное в начале пандемии, в то время как Boeing потребовалось на это больше времени из-за ожидания одобрения регулирующих органов на внесение исправлений в 787.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1950767-airbus-potesnil-boing-v-borbe-za-liderstvo-na-rynke/