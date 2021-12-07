Meta была оштрафована в Бразилии на 1,9 млн долларов из-за масштабного сбоя в октябре

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Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу решило оштрафовать местное представительство Meta после масштабного сбоя соцсетей в октябре.

Бразильское подразделение американской компании Meta было оштрафовано на 1,9 млн долларов. Причиной стал масштабный шестичасовой сбой Instagram, WhatsApp, Facebook, который случился 4 октября.

Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу посчитало это "некачественным предоставлением услуг" бразильского представительства компании.

"Имело место очевидное некачественное предоставление услуг. Несмотря на то что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеет отношения с потребителями", - заявил глава организации Фернанду Капес.

По их словам, сбой отразился на 90 тыс. пользователях Instagram в Бразилии, 91 тыс. в Facebook, а также 156 тыс. в WhatsApp.

Сами представители компании Meta заявили, что не согласны со штрафом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1945696-meta-byla-oshtrafovana-v-brazilii-na-19-mln-dollarov-iz-za-masshtabnogo-sboya-v-oktyabre/