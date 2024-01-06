"Бил проводами, ломал кости": казахстанка с детьми сбегала от мужа и ночевала на кладбище

43-летняя женщина сбежала от мужа-тирана из Шымкента в Астану. Она рассказала жуткие подробности семейной жизни - супруг ломал ей кости и позвоночник, передает телеканал "Астана".

По словам женщины, бывший муж издевался не только над ней, но и над детьми. Чтобы не попасть под горячую руку, им даже приходилось ночевать на кладбище. В итоге казахстанка сбежала из Шымкента в Астану. Сейчас она скрывается от экс-супруга, с которым прожила 20 лет.

Говорит, что большую часть семейной жизни все было хорошо, пока муж не начал пить. После этого его словно подменили. Жену он нещадно избивал. Переломал кости.

"Приходил пьяный и избивал. Сломал мне нос, руку, позвоночник. Свекровь говорила, что я сама виновата. А в чем моя вина? Было очень страшно ночевать дома. Были дни, когда мы с детьми ночевали на кладбище. Там не так страшно, как рядом с ним", - рассказывает казахстанка.

Детей же мужчина бил электрическими проводами. Один раз жестоко избил свою 16-летнюю дочь. Нашли ее в поле всю в крови.

"Однажды пришел в школу к дочери, отругал ее там, а дома избил. Я нашла ее ночью в поле, лежала на траве, все лицо было в крови. Она не понимала, как родной отец может так избить своего ребенка", - делится женщина.

По ее словам, после переезда с детьми муж нашел их и в Астане, но им помогли в кризисном центре, где они находятся уже полгода.

В ДП Астаны отмечают, что только в прошлом году к ним поступило свыше 17 тысяч обращений от жертв домашнего насилия. В суде рассмотрено 6 595 административных дел. В отношении дебоширов вынесено 9 090 защитных предписаний, судом установлено 582 особых требования к поведению.

Напомним, ранее 36-летняя астанчанка позвонила в полицию и сообщила, что ее избил муж.

Как рассказали стражи порядка, 42-летний мужчина, находясь дома, в отношении своей супруги начал выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, а затем набросился с кулаками. Выяснилось, что это не первый случай, когда супруг поднимал руку на свою жену. По данному факту был составлен протокол по статье 73-2 КоАП РК, дебошира арестовали на 10 суток.

Также в Караганде вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся в избиении беременной гражданской жены. Причем все это происходило на глазах у его друга. В результате потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести. Оказалось, что подсудимый состоял на учете по категории "семейный дебошир". Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.