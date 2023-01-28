"У нас уже двое детей": казахстанка 10 лет ждет от любимого предложения руки и сердца

Туфли и свадебный букет. Иллюстративное фото: pexels.com

Маржан мечтает надеть белое платье на собственную свадьбу. Казахстанка более 10 лет состоит в гражданском браке, воспитывает двоих детей. Однако любимый пока не спешит с предложением и не хочет, чтобы на его имущество кто-то претендовал, передает корреспондент NUR.KZ.

Маржан познакомилась со своим будущим гражданским мужем в кафе, когда отмечала свой день рождения. Парень показался ей очень милым и внимательным. Они обменялись контактами, а на следующий день Кайсар пригласил ее на свидание.

Молодой человек красиво ухаживал, дарил подарки, всегда приходил на встречи с цветами. Маржан сама не заметила, как между ними завязались любовные отношения.

"Мы с Кайсаром встречались почти год. Я была очень сильно в него влюблена. Потом он предложил мне пожить вместе, я согласилась. У него есть своя квартира, с жильем у нас проблем не было. Мои родители - современные люди, они тоже были не против. Я работаю в поликлинике, а у Кайсара свой бизнес. Он занимается торговлей фруктов и овощей. Есть своя сеть магазинов в городе", - рассказывает казахстанка.

Маржан искренне верила, что любимый очень скоро сделает ей предложение, и даже стала искать свадебные платья в интернете. Вскоре молодая женщина узнала, что беременна. Новость о пополнении в семье обрадовала и Кайсара, однако заветного кольца он так и не подарил.

"Сейчас у нас уже двое детей. Старший ходит в школу, а младший - в детский сад. Кайсар обеспечивает нас, я тоже работаю. Муж время от времени дарит подарки, мы несколько раз отдыхали за границей. Помимо работы я занимаюсь домом и воспитанием детей. Стараюсь создавать уют", - говорит казахстанка.

Маржан очень хочет, чтобы они с мужем наконец-то официально зарегистрировали свои отношения, она грезит о пышной свадьбе и белом платье. Особенно ей стыдно перед родными и друзьями. Они постоянно спрашивают, когда пара пожениться.

"Я несколько раз говорила о свадьбе с мужем. Он отмахивается, говорит, что смысла идти в ЗАГС не видит. К тому же, он откровенно признался, что в случае развода не хочет делить свое имущество. Сейчас он строит большой дом и намерен расширить дело. Мне ничего не нужно, он этого не понимает. Я просто хочу, чтобы он официально стал моим супругом", - призналась молодая женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2006946-u-nas-uzhe-dvoe-detey-kazahstanka-10-let-zhdet-ot-lyubimogo-predlozheniya-ruki-i-serdtsa/