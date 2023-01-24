Экс-председатель правления из Астаны и ее возлюбленный похитили 100 млрд тенге

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В колонии-поселении в Кокшетау отбывают наказание положительно характеризующиеся осужденные. Есть и женский отряд. Историями матери восьмерых детей и экс-председателя правления ипотечной организации поделились в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

39-летняя осужденная ранее была председателем правления в столичной ипотечной компании. Занимая высокий пост, женщина помогала своему возлюбленному проводить финансовые махинации через свою организацию.

Им удалось без оплаты получить права на 573 квартиры в незаконно строящемся жилом комплексе и привлечь денежные средства дольщиков.

Астанчанка создавала видимость успешной деятельности, утаивая от инвесторов и дольщиков информацию о том, что разрешение на строительство жилого комплекса отсутствует.

Кроме того, она продавала уже занятые квартиры, подделывая подписи через нотариуса, который тоже участвовал в преступной схеме.

"Результат четырехлетней "работы" - 650 пострадавших и украденные 100 млрд тенге", - пояснили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области.

В итоге женщина получила 6 лет колонии общего режима.

Другая осужденная - мать восьмерых детей, тоже отбывает 7-летний срок за мошенничество. По делу проходили 20 потерпевших, ущерб составил 50 млн тенге.

"У меня 8 детей, младшему будет 3 года. Я родом из Южного Казахстана, вышла замуж рано, с супругом переехали на заработки в Астану. Муж брался за любую работу - стройка, ремонты. Я в это время окончила бухгалтерские курсы, дистанционно работала менеджером, предлагала товары и услуги, вносила заявки на кредитование.

Сейчас вспоминаю, что мысли были только об одном, как больше заработать. Постоянно искала информацию в интернете и обратила внимание на объявление насчет помощи в получении кредита, разработала общую схему мошенничества", - признается женщина.

Говорит, что арендовала кабинет в столице и предлагала помощь приезжим с плохой кредитной историей по оформлению документов на покупку жилья по ценам ниже рыночных, обещая сопровождение до получения ключа от долгожданной квартиры. Брала первоначальный взнос в размере до 2 млн тенге, а деньги тратила на свои нужды.

"Мне стыдно, ведь среди обманутых людей в основном сельчане, есть и мои родственники. Очень тоскую по детям. Супруг забрал их и уехал на юг, там свекровь помогает. Младшему было 2 года, когда оставила его.

Муж очень ругал меня, он ведь не знал, что я делала, он работящий и честный человек. Сначала даже сказал, что нет больше у меня ни семьи, ни детей, зачем детям такая мать, чему она их научит. Но потом отошел, простил меня, общаемся. Только сейчас пришло прозрение. Нет ничего дороже семьи", - говорит осужденная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2006494-eks-predsedatel-pravleniya-iz-astany-i-ee-vozlyublennyy-pohitili-100-mlrd-tenge/