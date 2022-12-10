"Через мой счет прошло 200 млн": казахстанка пожалела, что заинтересовалась SMS

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

53-летняя казахстанка рассказала, как была втянута в финансовую пирамиду, а после сама смогла привлечь еще порядка 40 человек. При этом женщина отмечает, что через ее счет прошло примерно 200 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Жительница Усть-Каменогорска сейчас отбывает наказание в павлодарской колонии №44. Рассказывает, что оказалась за решеткой из-за руководства финансовой пирамидой.

53-летняя женщина отмечает, что в 2020 году на ее телефон пришло SMS с предложением заработать. Схема - известная многим: вложить свои деньги и через время получить прибыль.

По словам казахстанки, на тот момент она не работала после сложной операции. Решила, что можно попробовать. К тому же переслала ссылку всем родным и близким.

Многие заинтересовались и стали вкладывать деньги. К слову, в колонии отбывает наказание и ее знакомая, которая также вложила деньги, а потом оказалась в числе подозреваемых.

Куратор, о которой жительница Усть-Каменогорска знает лишь то, что она из России и зовут ее Александра, после привлечения людей попросту исчезла.

"Еженедельно мы получали вознаграждение на свой счет и переводили деньги всем участникам группы. В течение 6 месяцев мы так работали. Через мой счет прошло более 200 миллионов. Порядка 40 человек вложили свои средства.

Недовольство началось, когда в самой нижней ступени перестали поступать средства. Тогда люди и стали писать заявления в полицию. Я до последнего пыталась вернуть вкладчикам их деньги, но не смогла. Сумма оказалась неподъемной. Теперь сожалею обо всем", - рассказывает заключенная.

Некоторым участникам финансовой пирамиды удалось получить немалую прибыль. По словам женщины, те, кто вкладывал 500 тысяч тенге, получили 950 тысяч. Однако многие все же не смогли вернуть свои деньги.

Жительница Усть-Каменогорска и ее знакомая в итоге признали вину, их лишили свободы.

"Обеих мы трудоустроили, у нас есть женский отряд. Кроме того, у них есть право выходить в город. С ними на постоянной основе работает психолог, приезжают родственники на свидания", - прокомментировал заместитель начальника колонии №44 Султан Бакин.

По словам осужденной, обеспечить себе финансовую свободу благодаря пирамиде она не смогла. Деньги лишь проходили через ее счет. В итоге женщине еще предстоит выплатить 16 миллионов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2000976-cherez-moy-schet-proshlo-200-mln-kazahstanka-pozhalela-chto-zainteresovalas-sms/