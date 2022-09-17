"Не могу смириться с ролью токал": любимый мужчина казахстанки живет на две семьи

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Раушан более семи лет находится в отношениях с мужчиной, который живет на две семьи. Казахстанка не раз прогоняла своего любовника, но он через некоторое время возвращался. Молодая женщина не знает, как разорвать этот замкнутый круг, передает корреспондент NUR.KZ.

Раушан познакомилась с Бериком восемь лет назад. Случайная встреча в кафе продолжилась бурным романом.

Мужчина красиво ухаживал, дарил цветы и подарки. Казахстанка не смогла отказать очень настойчивому поклоннику. Через год молодые люди стали жить вместе.

"Мы жили в моей квартире. Естественно, я ждала предложения, однако Берик не торопился. Он работает в страховой компании, часто уезжает в командировки. Я верила ему и ждала. Меня тогда даже не смущало, что он не знакомит меня с родственниками или друзьями. Я была очень терпеливой и сдержанной", - рассказывает Раушан.

Первой заговорить о свадьбе все равно пришлось женщине. Ведь Раушан забеременела, а делать аборт не захотела. Новость о будущем пополнении не обрадовала мужчину. Тогда и выяснилось, что у Берика уже есть жена и дети.

"Когда он рассказал мне правду, я была в шоке. Не могла успокоиться, постоянно истерила. Я была для него удобной любовницей. Ничего от него не просила и не требовала. Он все время обманывал меня. Говорил, что уехал в командировку, а сам был с семьей. Несмотря ни на что я решила рожать. Ведь ребенок ни в чем не виноват", - говорит молодая женщина.

Пара рассталась, но после рождения дочери Берик объявился снова. Мужчина хотел увидеть своего ребенка и помочь Раушан. Казахстанка приняла его поддержку. Он стал часто приходить к ним, женщина сама не заметила, как все вернулось в прежнее русло.

"Берик - хороший отец, он очень любит нашу дочь. Заботится о ней. Благодаря ему мы никогда ни в чем не нуждались. Однако назвать его своим мужем я не могу. У него есть законная жена и дети, бросать их он не собирается", - делится Раушан.

За семь лет отношений они многое пережили. Казахстанка часто прогоняла Берика, но он спустя некоторое время вновь возвращался.

Молодая женщина не хочет делить любимого мужчину с другой, из-за ревности часто происходят скандалы.

"Не могу смириться с ролью токал. Я никогда не видела его жену, он не рассказывает мне о своей семье. Два года назад познакомил нас со своей мамой. Она холодно приняла нас.

В выходные дни и праздники мы с дочкой остаемся одни. Берик часто ездит с женой на отдых. Я вроде бы и хочу прекратить эти отношения, но расстаться навсегда с любимым человеком очень сложно", - признается Раушан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1987984-ne-mogu-smiritsya-s-rolyu-tokal-lyubimyy-muzhchina-kazahstanki-zhivet-na-dve-semi/