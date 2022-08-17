Бывший наркоман из Шымкента: Я опустился ниже плинтуса

Иллюстративное фото: pexels.com

Десятки человек лечат от наркомании и алкоголизма в Центре психического здоровья в Шымкенте. Зависимые - представители разных возрастов и социального статуса. Один из постояльцев учреждения рассказал свою жизненную историю, передает Otyrar.kz.

Обычно говорят, что наркоманы и алкоголики бывшими не бывают. Однако психологи утверждают, что некоторые люди все же побеждают пагубную зависимость.

Один из таких вспоминает, что в одночасье едва не лишился семьи, друзей и близких. Начав с алкоголя, перешел на наркотики. Лишь когда оказался на самом дне, сумел остановиться. Теперь он проходит лечение, у него новая жизнь.

"Начиналось все с простых приколов, потом уже стало совсем не смешно. А сколько я потерял? Это просто ужасно больно. Я нанес ущерб себе и своим близким.

Дошло все до такого, что меня просто за человека никто не воспринимал. Я опустился ниже плинтуса, а виноват был только я сам. Я обидел много людей, но сейчас опомнился, а врачи центра помогли мне стать человеком", - поделился постоялец учреждения.

Главное при возвращении к нормальной жизни - твердое желание человека. По словам наркологов, в Шымкенте на учете состоят около 5 тыс. человек. Но реальные цифры намного больше.

"Сейчас молодежь не слушает родных, хочет свободы. Люди покупают синтетические наркотики, а они еще страшнее. Мы лечим в нашем центре нарко- и алкозависимых. Есть много случаев, когда человек встает на истинный путь, но бывает, что и возвращаются к нам", - отмечает врач-нарколог Асем Шаукенбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1983571-byvshiy-narkoman-iz-shymkenta-ya-opustilsya-nizhe-plintusa/