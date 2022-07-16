"Любовница родила ему ребенка": казахстанец 18 лет скрывал от семьи внебрачную дочь

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Недавно жизнь казахстанки сильно изменилась. В семье Мадины появился новый человек - внебрачная дочь отца, которую он скрывал много лет. Из-за этой ситуации в доме напряженная обстановка. Мать девушки не может принять чужого ребенка и простить измену супруга, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина - единственный ребенок в семье. C детства родители баловали ее и никогда ни в чем не отказывали. В этом году ей исполнилось 20 лет. Сейчас казахстанка учится в университете на юриста. Родные всегда помогают ей.

"На 18-летие отец подарил мне квартиру, позже мы с мамой сделали в ней ремонт. Несмотря на наличие собственного жилья, я решила по-прежнему жить вместе с родителями. Рядом с ними я чувствую себя уверенной и защищенной.

У отца есть свое дело, мама - хирург с золотыми руками. Они всегда были для меня примером. Я мечтала найти мужчину, который хоть немного будет похож на моего папу. К сожалению, мой кумир оказался не таким уж и идеальным", - рассказывает казахстанка.

Счастье и спокойствие в семье было разрушено несколько месяцев назад. В тот день Мадина вместе с родителями проводила выходные.

С мамой на кухне готовили обед, а отец работал в своей комнате. Казахстанка пошла открывать дверь, так как кто-то настойчиво звонил. На пороге стояла незнакомая девушка, которая попросила позвать отца.

"Они разговаривали около получаса. Потом девушка зашла в дом следом за папой, у него был растерянный вид. Вдруг я стала слышать, как родители ругаются, мама плакала и кричала. Как я узнала потом, незнакомка оказалась внебрачной дочерью моего папы. У нее умерла мама, поэтому она пришла просить помощи", - делится казахстанка.

Сейчас сводная сестра Айжан живет вместе с ними. Она младше Мадины на два года. Появление в семье нового человека сильно отразилось на отношениях родителей девушки.

Мама старается оставаться на работе, отец тоже редко бывает дома. Супруга требует, чтобы муж выгнал внебрачную дочь из дома, она не может простить измену. Обстановка в семье очень напряженная.

"Мой папа встречался с мамой Айжан, когда мне было всего полтора года. Позже любовница родила ему ребенка. Папа прекратил с ней отношения, однако всегда помогал своей дочери.

Высылал деньги, покупал одежду и игрушки. Моя мама ничего не знала и теперь не может простить отцу предательство. Она не сидит за одним столом с Айжан и мне не разрешает с ней общаться. Мне страшно, я боюсь, что они разведутся после 20 лет брака", - переживает девушка.

Сейчас Мадина готова уступить свою квартиру сводной сестре, однако мама не хочет, чтобы ее жилье досталось чужому человеку. К тому же отец тоже желает жить рядом с дочерью, которая нуждается в его любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1978531-lyubovnitsa-rodila-emu-rebenka-kazahstanets-18-let-skryval-ot-semi-vnebrachnuyu-doch/