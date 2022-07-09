"Живу в Средневековье": родители заставляют казахстанку выйти замуж за сына бизнес-партнера

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В этом году Жазира окончила университет. Теперь молодая казахстанка планирует найти хорошую работу и добиться успеха. Однако у ее родителей совсем другие планы. Они хотят поскорее выдать дочь замуж. Жениха уже выбрали, им стал сын партнера по бизнесу, но это совсем не радует девушку, передает корреспондент NUR.KZ.

Жазира родилась и выросла в благополучной семье. Ее отец еще в 90-е открыл свое дело и занялся бизнесом. Он руководит крупной строительной компанией. Воспитанием детей в основном занималась мать девушки.

"Благодаря трудолюбию отца мы никогда не знали ни в чем отказа. Мама умела правильно распределить доходы. В семье нас двое, у меня есть старший брат. Мы не выросли избалованными и капризными, думаю, в этом заслуга мамы. С детства мы были приучены к труду, в школе хорошо учились, позже смогли сами поступить в вуз", - рассказывает Жазира.

Сейчас старший брат девушки работает на государственной службе. Сама казахстанка по специальности финансист. На данный момент она находится в поисках работы.

Девушка хочет своими силами найти достойное место, поэтому на приглашение отца поработать в его компании ответила отказом.

"Есть совладелец компании, в которой работает мой отец. Они вместе расширили деятельность. С семьей партнера папы мы тесно общаемся, они часто бывают у нас в гостях. У них есть сын, мой ровесник. Оказывается, родители решили нас женить и сделать бизнес семейным. Мне кажется, что я живу в Средневековье. Самое ужасное, что мое мнение никого не интересует", - говорит казахстанка.

По словам Жазиры, она не очень близко знакома с потенциальным женихом. После разговора с матерью девушка была вынуждены связаться с ним. Как оказалось, он тоже не в восторге от решения родителей. Однако пойти против воли отца парень не может.

"Сейчас у меня нет молодого человека, да и большой любви в жизни никогда не было. Мама твердит, что я смогу полюбить сына партнера папы. Она не понимает, что я не хочу пока выходить замуж, у меня есть свои мечты и планы.

На данный момент стороны уже обсуждают детали предстоящего торжества. Эта тема меня раздражает, разговаривать с отцом бесполезно. Он считает, что нашел мне идеального мужа. Как можно создавать семью без любви?" - возмущается казахстанка.

Жазира не знает, как ей быть дальше. Но она намерена расстроить свадьбу. Ведь бизнес, считает она, не важнее ее судьбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1977614-zhivu-v-srednevekove-roditeli-zastavlyayut-kazahstanku-vyyti-zamuzh-za-syna-biznes-partnera/