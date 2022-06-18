"Стал избегать секса": казахстанка заставила мужа присутствовать на родах и жалеет об этом

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Полгода назад Жанар стала матерью. Казахстанка родила сына, сейчас они вместе с супругом заботятся о малыше. Однако после рождения ребенка муж очень сильно изменился, стал отдаляться от женщины. Теперь она жалеет, что заставила любимого быть партнером на родах, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанар вышла замуж три года назад. С будущим супругом встречалась недолго. Через год отношений молодые люди решили пожениться и создать семью. Сейчас супруги воспитывают 6-месячного сына.

"После свадьбы мы сразу стали жить отдельно от родителей Кайсара. Его бабушка оставила свою квартиру моему мужу. Мы сделали хороший ремонт и купили мебель. Благо, мы оба работаем и имеем стабильный доход. Сначала мы хотели пожить для себя, однако уже через полтора года стали задумываться о ребенке", - рассказывает Жанар.

Казахстанка консультировалась у специалистов и тщательно готовилась к беременности. Жанар с мужем были искренне счастливы, когда увидели две полоски на тесте.

Женщина принимала витамины и старалась не уставать на работе. Несмотря на это, проблем со здоровьем избежать не удалось.

"Если честно, мне было страшно рожать. Я все время читала статьи в интернете, советовалась с родственницами. В итоге решила, что муж будет моим партнерам на родах. Кайсар отказывался, я истерила. Но потом смогла убедить его. Сейчас я сожалею об этом", - говорит женщина.

Роды Жанар прошли хорошо. Сейчас она полностью посвятила себя семье. Женщина ухаживает за малышом, муж периодически ей в этом помогает. Однако отношения супругов изменились.

"Кайсар отдаляется от меня, я это чувствую. Он перестал просто так меня обнимать и целовать. Раньше мы часто занимались сексом, даже во время беременности он постоянно просил близости. Сейчас этого нет, он очень холодный. Стал избегать интима", - обеспокоена казахстанка.

Жанар считает, что именно участие в родах так повлияло на ее мужа. Супруг очень любит сына и уделяет ему много времени. Однако женщина чувствует себя одинокой. Она не знает, как теперь вернуть любовь мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1974433-stal-izbegat-seksa-kazahstanka-zastavila-muzha-prisutstvovat-na-rodah-i-zhaleet-ob-etom/