"Хочет создать семью с любовником": казахстанка узнала, что дочь изменяет мужу

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Сандугаш в последние несколько месяцев потеряла сон и покой. Казахстанку сильно беспокоит поведение младшей дочери. Она узнала, что девушка изменяет мужу с бывшим возлюбленным, передает корреспондент NUR.KZ.

Сандугаш замужем около тридцати лет. Вместе с супругом воспитали троих детей: одного сына и двух дочерей. Сейчас они уже взрослые, имеют свои семьи.

Сын с невесткой живут вместе с ними, казахстанка помогает ухаживать за внуками. Все было бы хорошо, если бы женщину так не беспокоило поведение младшей дочери.

"Айгерим с детства была трудным ребенком. В школе плохо училась, преподаватели все время жаловались на нее. Я старалась уделять ей много внимания, дочь ни в чем не знала отказа. Думаю, из-за этого она выросла капризной", - рассказывает Сандугаш.

По словам казахстанки, дочь с трудом окончила девятый класс. После чего поступила в педагогический колледж. Женщина надеялась, что новое окружение поможет Айгерим измениться. К сожалению, этого не случилось.

"На третьем курсе Айгерим забеременела. Естественно, это стало для нас настоящим шоком. Ее парень отрицал близость и просто сбежал в другой город. Я скрывала правду от мужа, боялась его гнева. Позже у дочки случился выкидыш", - говорит женщина.

Айгерим несколько лет работала продавцом-консультантом в магазине одежды. Продолжить обучение не захотела. Сандугаш все время контролировала дочь и старалась уберечь ее от необдуманных поступков.

"Три года назад дочка вышла замуж. Зять - очень хороший парень из благополучной семьи. О прошлом Айгерим он не знает. Как любой мужчина, он хочет иметь детей. Однако забеременеть дочке пока не удается", - делится казахстанка.

Несколько месяцев назад Сандугаш увидела дочь в парке с молодым человеком. Они обнимались и смеялись. У казахстанки будто земля ушла из-под ног. Женщина сразу позвала Айгерим домой и после долгих расспросов узнала правду.

"Оказывается, дочь гуляла со своим бывшим возлюбленным. Тем самым парнем, от которого забеременела. Самое ужасное, что Айгерим изменяет супругу с ним. Она даже хочет развестись и создать семью с любовником. Я накричала на нее, пыталась образумить. Мне страшно думать, что будет, если об этом узнает зять. Муж дочери очень строгий человек. Сейчас я вздрагиваю от каждого звонка", - делится переживаниями казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1973421-hochet-sozdat-semyu-s-lyubovnikom-kazahstanka-uznala-chto-doch-izmenyaet-muzhu/