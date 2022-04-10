"Бросил нас ради молодой любовницы": казахстанец не может простить предательство отца

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанец по имени Болат с завистью смотрит на детей, которые растут в полных семьях. Отец молодого человека бросил их, когда ему было 13 лет. Мужчину даже не интересовало будущее троих детей. Он выбрал молодую любовницу и решил начать с ней новую жизнь, передает корреспондент NUR.KZ.

Родители Болата поженились очень рано. Сначала молодые люди жили вместе с родными мужчины. Бабушка учила мать казахстанца вести хозяйство и помогала заботиться о детях.

Позже отец парня решил съехать от родителей и жить самостоятельно. Супруги с большим трудом купили жилье и начали налаживать свой быт.

"Отец работал инженером в строительной компании, мама в основном сидела дома. В детстве мы никогда ни в чем не нуждались. Хорошо питались, ходили в красивых вещах. Папа не пил, ссоры в нашей семье были большой редкостью. Я - самый старший, у меня есть младший брат и сестренка. Детство у нас было счастливым, но закончилось очень рано", - рассказывает молодой человек.

Когда Болату было 12 лет, родители стали часто ссориться, мать все время плакала. Тогда мальчик ничего не понимал, он сидел с братом и сестренкой в своей комнате.

Через год отец собрал свои вещи и ушел. Мама сутками не вставала с постели, благо, пришла на помощь тетя. Она стала заботиться о детях, готовила еду и помогала с уроками. Несмотря на юный возраст, Болат до сих пор помнит, как страдал и переживал за свою мать.

"Наш отец ушел к другой женщине, бросил нас ради молодой любовницы. С тех пор я очень обижен на папу и считаю его предателем. Как можно было оставить троих детей? Неужели любовница важнее нас? После развода с мамой он приходил несколько раз. Приносил подарки, иногда помогал деньгами. Однако последние два года мы его совсем не видели", - делится казахстанец.

В этом году Болату исполнится 19 лет. Он, как и другие сверстники, мечтает получить образование. Однако из-за семейных обстоятельств ему пришлось бросить колледж.

Сейчас он работает на автомойке. Каждый день получает 4000-6000 тенге. Деньги отдает маме, чтобы она могла закрывать кредит.

"У моей мамы болят почки. Несмотря на это, она трудится на двух работах. Моет полы, зарплата, конечно, очень маленькая. Однако другого выхода у нас нет. Мы платим кредит, есть различные расходы.

Младший брат в этом году оканчивает школу, сестренка еще учится. Я благодарен отцу за то, что он хотя бы оставил нам квартиру", - признается Болат.

Мама парня до сих пор общается с родителями бывшего супруга. Дедушка и бабушка по мере возможности помогают внукам. Именно от них они узнали, что у отца диагностировали рак. Эта новость повергла в шок всех родственников.

"Конечно, я не радуюсь болезни отца. Однако каждый человек получает в этой жизни то, что заслужил. Папа для меня навсегда останется предателем. Я никогда не смогу забыть, как страдали мама и брат с сестренкой.

Нам до сих пор приходится буквально выживать. Я мечтаю поскорее открыть свое дело и встать на ноги. Хочу, чтобы отец видел, как мы смогли достичь больших высот и без него", - резюмирует казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1963809-brosil-nas-radi-molodoy-lyubovnitsy-kazahstanets-ne-mozhet-prostit-predatelstvo-ottsa/