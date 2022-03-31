Казахстанка получала деньги от троих мужчин, считавших себя отцами ее ребенка

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Катерина сейчас отбывает наказание за сбыт наркотиков в акмолинской колонии. Молодая женщина основную часть срока уже отсидела. Но в один из дней ее вызвали в оперативную часть и объявили, что к основному сроку могут добавить еще пару лет за обман троих мужчин. Историей осужденной поделились в пресс-службе ДУИС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Несколько лет Катерина зарабатывала деньги на наркотиках.

"Так, совсем немного, чтобы на жизнь хватало. Была курьером, передам небольшой пакетик - получу деньги и все. Что там было, я и не интересовалась", - рассказывает казахстанка.

Жила Катерина одна, с мужем расстались недавно, развод не оформляли, да и делить было нечего. Квартира ей досталась от бабушки, старая планировка, зато практически в центре города.

Заработанные деньги она особо не экономила. В один из вечеров в ресторане молодая женщина встретила Кирилла. Он с друзьями что-то отмечал. Мужчины любезно пригласили Катерину с подругой за стол, потом Кирилл с приятелем пересели к ним.

Вечер провели интересно, парни были очень корректные, ничего лишнего. После ресторана бродили по городу. В итоге Катерину домой привез Кирилл, а друг уехал с Наташей.

"Вот так и стали иногда встречаться, Кирилл всегда был занят, не очень хотел афишировать нашу связь. Однажды вечером я ждала его, он обещал прийти, открыла дверь, на пороге стоял его друг Николай. Он вошел, чтобы объяснить мне, где Кирилл.

Я пригласила его к столу, в беседе мы перешли на разные темы, рассказывали друг о друге, удивляясь, как много у нас общего. Закончилось все тем, что с Колей мы начали встречаться втайне от Кирилла.

Ситуация меня даже забавляла, пока я не узнала, что беременна. Хорошо все обдумав, решила сказать каждому отдельно. Кирилл живет в другом городе, Николай - здесь, оба женатые. Новость никого из них не обрадовала, но решили сор из избы не выносить, а договориться. Каждый остался в выигрыше и при своих интересах", - рассказывает Катерина.

Но тут она решила привлечь к участию еще и третьего - своего мужа, с которым официально не развелась. Он тоже иногда к ней заезжал.

"Все сложилось, как по заказу, но ненадолго", - говорит заключенная.

К тому времени раскрылось дело с наркотиками и казахстанка была арестована. Сын родился в колонии. Мужу судом была назначена выплата алиментов. Кирилл и Николай тоже делали денежные переводы.

Совсем недавно выяснилось, что супруг Катерины сдал анализ ДНК и доказал свою непричастность к рождению ребенка. После чего данным фактом, а также переводами денег заинтересовались органы.

Кирилл и Николай, узнав обо всем, написали заявления о шантаже.

Сегодня предприимчивая дама ждет решения суда и, видимо, еще нескоро сможет быть рядом с сыном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1962944-kazahstanka-poluchala-dengi-ot-troih-muzhchin-schitavshih-sebya-ottsami-ee-rebenka/