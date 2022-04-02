"Хотела удачно выйти замуж": казахстанец бросил невесту, которая притворялась беременной

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Максат должен был жениться месяц назад. Однако 27-летнему мужчине пришлось отменить свадьбу перед самым торжеством. Он узнал, что будущая жена решила начать новую жизнь с вранья. Его невеста притворялась беременной, чтобы выйти замуж, передает корреспондент NUR.KZ.

Максат познакомился с Айгерим два года назад. Они встретились на дне рождения общего друга.

Хрупкая девушка с карими глазами сразу приглянулась молодому человеку. Позже он пригласил ее на свидание, ему хотелось больше времени проводить с ней. Между ними завязались любовные отношения.

"Мы с Айгерим встречались почти полтора года. Иногда ссорились, расставались. Несмотря на это, мне было хорошо с ней. Я работаю заместителем директора в частной компании. Деньги на подарки и другие развлечения есть. Благодаря этому мы часто путешествовали.

Она современная девушка, до меня у нее уже были мужчины. На тот момент я не думал о женитьбе, хотя Айгерим часто говорила об этом. Но я почему-то не хотел создавать семью именно с ней", - рассказывает Максат.

По словам парня, проблемы в их отношениях начались примерно полгода назад. Айгерим начала часто пропадать с друзьями, были недопонимания.

Молодого человека стало раздражать поведение девушки, он устал от постоянных ссор. Казахстанец предложил расстаться. Айгерим тяжело переживала разрыв с любимым. Она каждый день звонила и плакала в трубку. Потом она сообщила Максату, что беременна.

"Изначально я не поверил. Думал, что таким образом она хочет вернуть меня. Однако Айгерим показала мне тест на беременность, результат был положительным. Если честно, я не был особо рад этому, но требовать сделать аборт тоже не стал.

Сообщил родителям, они стала готовиться к свадьбе. Назначили дату, сняли ресторан, купили подарки будущим сватам. Айгерим тоже начала выбирать себе свадебное платье", - говорит мужчина.

При этом девушка стала очень капризной, требовала к себе больше внимания. Максат пытался выполнять все ее прихоти. Позже оказалось, что невеста просто притворялась беременной, никакого ребенка у нее не будет.

"До свадьбы оставалось две недели. Подготовка шла полным ходом, однако счастливым женихом я себя не чувствовал. Мне позвонил близкий друг и пригласил вечером встретиться.

Мы сидели в кафе. Аскар сказал, что Айгерим соврала мне о беременности, никакого ребенка не будет. Правду ему рассказала подруга моей будущей жены. Оказывается, моя невеста просто хотела удачно выйти замуж", - делится казахстанец.

Максат в тот же вечер поговорил с Айгерим. Девушка долгое время не признавалась и плакала. Мужчина же потребовал, чтобы они вместе сходили на УЗИ. После этого обман был раскрыт. Невеста просила прощения и умоляла не отменять свадьбу.

"Естественно, я все рассказал родителям, они были в шоке. Мы отменили торжество. После этого случая Айгерим уехала в другой город. Мне стыдно перед родственниками и друзьями. Очень обидно, что моя невеста хотела начать новую жизнь с вранья", - сетует парень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1962469-hotela-udachno-vyyti-zamuzh-kazahstanets-brosil-nevestu-kotoraya-pritvoryalas-beremennoy/