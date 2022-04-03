"Рожай пятого, тогда получим квартиру": безработный муж казахстанки настаивает на ребенке

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Казахстанка Меруерт - мама четверых детей. Вместе с мужем они живут в съемной квартире. У супруга нет постоянной работы. Пособие на детей - основной доход большой семьи. Несмотря на это, мужчина хочет, чтобы жена родила еще одного ребенка, надеясь получить жилье от государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Меруерт вышла замуж, будучи студенткой. Она встречалась с Айбеком несколько лет, потом узнала, что беременна.

Родители по возможности сыграли им свадьбу, из-за положения казахстанке пришлось бросить университет. Жила молодая семья в селе, муж летом работал на огороде. Осенью он продавал бахчевые культуры, а зимой работы не было.

"Мой муж никогда официально не работал. Он не любит, когда им командует. Ему привычно заниматься огородом. Мы много лет трудились на поле, потом пришлось переехать в город. Младший брат супруга построил дом в областном центре и забрал родителей к себе. Свекор продал дом в ауле, дал нам немного денег. На них мы сняли квартиру, еле сводим концы с концами", - рассказывает Меруерт.

После переезда в город найти постоянную работу муж женщины не смог. Изредка он нанимался водителем грузовых машин. Однако из-за своего характера найти общий язык с владельцами авто у него не получилось. Сейчас у супругов четверо детей, они уже шесть лет живут в съемной квартире.

"У нас не получается вовремя оплачивать аренду жилья. Поэтому мы ведем кочевой образ жизни. Дети тоже устали менять школу, однако другого выхода у нас нет. Родители мужа нас никогда не поддерживали.

Благо, нам часто помогают спонсоры и волонтеры. Приносят продукты и детские вещи. Иногда приходится с другими женщинами идти скандалить в местный акимат. Если честно, я устала от такой жизни. Сама выйти на работу не могу, некому сидеть с детьми", - говорит казахстанка.

Недавно знакомые супругов как многодетная семья получили трехкомнатную квартиру от государства. После этого случая муж Меруерт стал требовать, чтобы она родила пятого ребенка.

Мужчина уверен, что власти обязательно помогут им решить вопрос с жильем. Сама казахстанка против пополнения в семье.

"Если честно, мы с трудом кормим четверых детей. Они ходят в школу в старых вещах. Наш основной доход - это их пособие. Полагаться на мужа я не могу, постоянной работы у него нет.

Младшему сыну только недавно исполнился годик, мой организм еще не восстановился. Айбек этого не понимает. Говорит, рожай пятого, тогда получим квартиру. Но мы уже стоим в очереди на жилье", - делится казахстанка.

Сейчас у Меруерт напряженные отношения с мужем. В последнее время свекровь тоже стала поддерживать сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1962466-rozhay-pyatogo-togda-poluchim-kvartiru-bezrabotnyy-muzh-kazahstanki-nastaivaet-na-rebenke/