"Хватает за грудь и предлагает интим": казахстанка рассказала о домогательствах мужа подруги

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Айжан очень ценит дружбу с подругой Жанар. Девушки многое пережили, в трудные моменты всегда находились рядом. Но сейчас поведение супруга приятельницы пугает казахстанку. Мужчина признается в любви, постоянно домогается и склоняет ее к интиму, передает корреспондент NUR.KZ.

27-летняя Айжан выросла в неблагополучной семье. Отец все время пил, мать пропадала на работе. Женщина трудилась уборщицей, чтобы хоть как-то прокормить детей.

Айжан с детства видела, как родители ругаются, папа часто избивал маму. В такие моменты она убегала к подруге Жанар, которая могла ее успокоить и поддержать.

"Мы с Жанар учились в одном классе, дружили с самого первого дня знакомства. Ее воспитывала мама, отца она никогда не видела. Ее мать всю жизнь проработала бухгалтером, жили они хорошо. Часто приглашали меня в гости, угощали разными вкусностями. Когда мои родители ругались, я оставалось у подруги ночевать", - рассказывает девушка.

После окончания школы Айжан поступила в колледж, а Жанар - в университет. Несмотря на это, девушки не перестали дружить.

Сейчас казахстанка работает в поликлинике и параллельно учиться в вузе. Несколько лет назад ее подруга вышла замуж, она занимается домом и воспитанием дочери.

"Жанар вышла замуж за своего одногруппника. У них есть ребенок. После свадьбы подруга решила бросить работу и сидеть дома. К тому же беременность протекала с осложнениями, приходилось часто лежать в больнице. Ее супруг Тимур мне казался ответственным и честным человеком, но выяснилось, что я ошибалась", - делится казахстанка.

Айжан часто приходила в гости к подруге. Она помогала с ребенком и по хозяйству. Муж Жанар радовался ее визитам, они смогли найти общий язык. Но однажды молодая женщина получила сообщение от Тимура, его содержание повергло ее в шок.

"Тимур признался мне в любви. Написал, что давно неравнодушен ко мне. Сначала я думала, что это шутка. Потом он стал звонить и приглашать на свидание. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Когда я бываю у них в гостях, он откровенно домогается.

Может ухватить за грудь или погладить по колену. Недавно он пришел ночью ко мне домой. Был сильно пьян и предлагал заняться сексом. Я еле смогла его прогнать", - говорит девушка.

Айжан не хочет рассказывать правду подруге. Ведь Жанар может во всем обвинить ее. Поведение Тимура ее пугает, она планирует уехать в другой город, чтобы сохранить хорошие отношения с близкой подругой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1961052-hvataet-za-grud-i-predlagaet-intim-kazahstanka-rasskazala-o-domogatelstvah-muzha-podrugi/