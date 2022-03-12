"Меня украли и вынудили выйти замуж": казахстанка стала жертвой древней традиции

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Полтора года назад в жизни Сауле появилась любовь. Девушка познакомилась с мужчиной и открыла ему свое сердце. Теперь влюбленные планируют сыграть свадьбу и создать семью. Однако прошлое казахстанки мешает ей радоваться своему счастью, передает корреспондент NUR.KZ.

Сауле родилась и выросла в ауле. Ее отец воспитывал детей в строгости, особое внимание уделял дочерям.

После окончания школы казахстанка с трудом уговорила родителей отпустить ее в город. Девушка мечтала получить высшее образование и сделать успешную карьеру.

"Я училась на экономиста. Эта профессия мне нравилась, педагоги были мной довольны. Каждый день мне приходилось допоздна сидеть в библиотеке и готовиться к занятиям. Однажды я познакомилась с парнем по имени Руслан.

Он предложил довезти меня до общежития, время было позднее, я согласилась. Потом стал часто звонить и приглашать на свидания. Руслан мне не нравился, поэтому я отказывалась", - рассказывает Сауле.

Казахстанку пугала настойчивость парня, она старалась избегать встреч. Однако спустя некоторое время Руслан все же похитил ее и привел в свой дом.

Сауле плакала и умоляла отпустить ее, но старушек не трогали ее слезы. К тому же родственники девушки тоже отказались забрать ее обратно. Отец не хотел, чтобы дочь опозорила семью и род.

"Я жила с Русланом полгода. Это было настоящим адом, я не любила его. Университет мне пришлось бросить и сидеть дома. Найти общий язык со свекровью тоже не смогла. Муж приходил домой пьяным. Потом ему надоела постоянно плачущая жена, он отвез меня домой", - говорит молодая женщина.

Сауле решила вернуться в город. Она продолжила учебу и получила диплом. Однако найти работу по специальности пока не получается. Сейчас она работает секретарем в юридической компании, а полтора года назад встретила свою любовь.

"Ардак очень добрый и честный мужчина, у него очень красивые глаза. Я сразу влюбилась в него, даже не заметила, как между нами завязались отношения. Недавно он сделал мне предложение, я ответила согласием", - делится казахстанка.

Сауле не стала скрывать правду о своем прошлом, она все рассказала любимому.

Ардак отреагировал адекватно, он все понял. Однако родные мужчины считают невесту испорченной и не хотят, чтобы свадьба состоялась.

Мама Ардака настраивает сына против нее и все время откладывает дату торжества.

"Моей вины в этой ситуации нет. Меня похитили и вынудили выйти замуж. Я стала жертвой древней традиции. Неужели я не имею права на счастье? Я очень боюсь, что Ардак отвернется от меня, второго удара я не смогу пережить", - признается Сауле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1960073-menya-ukrali-i-vynudili-vyyti-zamuzh-kazahstanka-stala-zhertvoy-drevney-traditsii/