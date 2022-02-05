"Любит детей за деньги": свекровь казахстанки отказалась бесплатно сидеть с внуками

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Айжан - мама двоих детей. Недавно казахстанке пришлось оставить 6-месячного ребенка свекрови и выйти на работу. Зарплаты мужа на все расходы семьи не хватает, к тому же супруги оплачивают ипотеку, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан вышла замуж пять лет назад. Со своим будущим супругом она училась в одном университете. После окончания вуза молодые люди решили пожениться.

"После свадьбы мы жили с родителями мужа. Оба работали и копили деньги на первоначальный взнос за квартиру. После работы я занималась домашними делами, сильно уставала.

Свекрови это не нравилось, у нас с ней всегда были напряженные отношения. Поэтому через несколько месяцев мы с супругом от них съехали на съемную квартиру. Откладывать деньги стало труднее, мы начали экономить буквально на всем", - рассказывает казахстанка.

Оформить ипотеку и оплатить первоначальный взнос молодым помогли родители Айжан. Супруги были счастливы, когда у них появилось свое жилье.

Спустя некоторое время женщина родила дочь, а через полтора года появился на свет и сын.

Айжан стала домохозяйкой и занималась детьми. Однако зарплаты мужа на все расходы семьи стало не хватать. Поэтому она решила обратиться за помощью к свекрови. Ей нужен был человек, который будет присматривать за детьми.

"Мама мужа согласилась помочь, но за деньги. Сейчас я ей плачу 50 тысяч в месяц и покупаю продукты. Бесплатно помогать она не хочет. Получается, что половину своей зарплаты я отдаю ей. Супруга эта ситуация устраивает. Мне обидно, что родная бабушка берет деньги за то, что сидит с внуками", - отмечает женщина.

По словам казахстанки, свекровь ничего по дому не делает. Она только ухаживает за двумя детьми и смотрит сериалы.

После работы Айжан готовит ужин и занимается уборкой. Молодая женщина не раз просила свекровь, чтобы она хотя бы грязные вещи закидывала в стиральную машину. Однако никакой реакции со стороны родственницы нет.

"Мне очень трудно работать, к тому же я до сих пор кормлю грудью. Приходится приезжать в обед. Свекровь не понимает, как сложно мне достаются деньги. У нее хорошая пенсия, в материальной помощи она не нуждается. Она ведь не чужой нам человек, могла бы и бесплатно помогать. В трудный момент мать мужа не хочет нас поддержать. Любит детей только за деньги", - сетует Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1954050-lyubit-detey-za-dengi-svekrov-kazahstanki-otkazalas-besplatno-sidet-s-vnukami/