"Бросили и сломали жизнь": мужчина из России живет в камышах в Актау (видео)

Максим. Фото: Lada.kz

Среди кустарников и камышей на берегу Каспия в Актау живет молодой мужчина по имени Максим. Здесь он соорудил подобие печи, где готовит еду, спит на одеяле, есть подушки и сумки с вещами, передает Lada.kz.

Молодой человек обустроил себе место для ночлега прямо в камышах на берегу Каспия. Тут можно увидеть пакеты с продуктами, картошкой, луком, упаковки с остатками макарон, овсяных хлопьев, сметаной и других продуктов.

Мужчина представился Максимом 1986 года рождения. Был одет не по сезону - в ободранные кеды, легкую куртку и джинсы, но на холод не жаловался.

По его словам, в 2004 году он с отцом приехал в Актау из Самарской области. Сказал, что над ним издевались, бросили и сломали жизнь. Кто является виновником этих событий, он не ответил.

Утверждает, что родители умерли, он остался один и теперь живет на берегу. Еду собирает по мусорным контейнерам.

Фото: Lada.kz

Считает себя недееспособным. Рассказал, что порвал свой паспорт. Причину не назвал.

После публикации материала о парне, в редакцию Lada.kz позвонил человек и сказал, что знает его. Якобы его действительно зовут Максим, он родился в 1986 году в Жанаозене. Мать - русская, отец - казах. Также у него есть родная сестра, которая сейчас проживает в Алматы.

В детстве родители молодого человека развелись, мать с детьми уехала в Самарскую область. Глава семейства остался в Жанаозене, а после переехал в Актау. Позже он узнал, что у бывшей жены появились проблемы с алкоголем и поехал забирать детей обратно.

Фото: Lada.kz

В 2004 году, вернувшись в Актау подростком, Максим с паспортом гражданина Казахстана устроился сначала разнорабочим, потом через некоторое время стал водителем на одном из месторождений, у него была хорошая зарплата.

Но с отцом у Максима постоянно возникали ссоры. Он выгонял сына, потом снова принимал. Закончилось тем, что парень оказался предоставлен сам себе на улицах города.

По словам знакомого, отец Максима живет в Актау по сегодняшний день. О судьбе матери ничего неизвестно.

"Я хочу забрать и устроить его куда-нибудь на работу, потому что зимой он может погибнуть в таких условиях", - сказал знакомый мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1950959-brosili-i-slomali-zhizn-muzhchina-iz-rossii-zhivet-v-kamyshah-v-aktau-video/