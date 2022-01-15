"Попал на 5 миллионов": казахстанец рассказал, как был женат две недели

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Максат очень хотел создать семью и воспитывать своих детей. Несколько месяцев назад его мечта исполнилась. Он женился на любимой женщине. По традиции оплатил калым, сделал сватам дорогие подарки и сыграл пышную свадьбу. На все расходы казахстанцу пришлось оформить кредит на сумму 5 миллионов тенге. Однако брак продлился всего две недели, передает корреспондент NUR.KZ.

Бывшую супругу Максата зовут Маржан. Они познакомились полтора года назад. Мужчина с первого взгляда влюбился в хрупкую и красивую девушку. Спустя некоторое время они стали встречаться. Казахстанца не волновало прошлое своей избранницы.

"Маржан раньше была замужем. Ее брак продлился всего месяц. По ее словам, бывший супруг оказался алкоголиком и наркоманом, избивал ее. Она не выдержала издевательств и ушла от него. Забеременеть не успела", - рассказывает мужчина.

Максат был настолько очарован, что планировал жениться на Маржан. Но долгое время не мог сказать родителям о прошлом своей любимой.

Узнав правду, близкие стали отговаривать его от свадьбы. Особенно мама хотела, чтобы сын создал семью с чистой и невинной девушкой. Однако им не удалось переубедить казахстанца.

"Мои родители пригласили родных Маржан в ресторан. Там они согласовали детали торжества. Мы стали готовиться к свадьбе. Сделали ремонт в доме, обновили мебель.

У моей невесты узату не было, я похитил ее. Несмотря на это, сделал сватам дорогие подарки, заплатил калым. Отец продал скотину, а я оформил кредит на пять миллионов. Благодаря хорошей зарплате банк одобрил мне эту сумму", - отмечает мужчина.

После свадьбы молодожены решили временно пожить вместе с родителями Максата. Мужчина был счастлив и мечтал о детях. Однако радость продлилась недолго. Через две недели Маржан собрала вещи и ушла от него. Причиной скандала стала пропажа ее кольца.

"В тот день я вернулся с работы чуть раньше. Маржан ругалась с моей мамой и сестрой. Она обвиняла их в воровстве. Оказывается, у жены из шкатулки пропало кольцо, она набросилась на моих родных с обвинениями.

Естественно, я стал защищать их. Был жуткий скандал. Я никогда раньше не видел Маржан в таком состоянии. Она ругалась матом и истерила. В итоге она собрала вещи и ушла. Я был в шоке. К тому же еще и попал на 5 миллионов", - делится казахстанец.

Максат не пытался вернуть супругу назад. После ссоры в этом не было никакого смысла. Теперь мужчина вынужден выплачивать кредит. Он жалеет, что не послушался своих родных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1950277-popal-na-5-millionov-kazahstanets-rasskazal-kak-byl-zhenat-dve-nedeli/