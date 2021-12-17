"Приводит дочерей подруг": казахстанец жалуется на мать, активно ищущую для него невесту

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Жомарт развелся четыре года назад. После семи лет брака жена решила уйти и забрать сына. Сейчас 38-летний казахстанец живет вместе с матерью и не планирует заводить семью, однако пожилая женщина активно ищет для него невесту, передает корреспондент NUR.KZ.

Жомарт по сравнению со своими друзьями женился довольно поздно. Он долгое время не мог встретить настоящую любовь. С будущей женой Акерке его познакомили родственники.

Молодые люди встречались около года, а потом решили создать семью. Мужчина верил, что их брак будет на всю жизнь.

"После свадьбы мы с Акерке жили в моем доме. Она работала в школе. В выходные дни помогала маме по хозяйству и занималась бытом. Я работаю водителем в частной компании, в деньгах мы особо не нуждались.

Супруга смогла найти общий язык с моими родными, она старалась быть идеальной невесткой. Через два года у нас родился сын Тимур. После появления ребенка супруга сильно изменилась", - рассказывает мужчина.

Когда жена Жомарта была в декрете, ее отец купил молодым квартиру в центре города. Акерке уговорила супруга переехать в новое жилье со всеми удобствами.

"Я помню, как мама была против нашего переезда. Однако жена не хотела никого слушать, мне пришлось согласиться. Жизнь в новой квартире не задалась. К нам часто приходила теща и другие родственники супруги. Естественно, они начали вмешиваться в наши семейные вопросы.

Я всегда чувствовал себя гостем в этом доме. Акерке стала раздражительной, мы часто ссорились. В конечном итоге решили развестись. Я вернулся жить к маме", - делится казахстанец.

Сейчас жизнь мужчины стабилизировалась. Он финансово помогает бывшей жене и часто видится с сыном. По его словам, Тимур очень его любит и с нетерпением ждет встреч.

Иногда Жомарт чувствует себя одиноким. Однако пока не готов к новым отношениям. Но его мать хочет, чтобы сын поскорее женился. Пожилая женщина активно ищет для него невесту.

"Моя мама очень переживает за меня. Она постоянно приводит в дом дочерей своих подруг, хочет, чтобы я с ними познакомился. Недавно она пригласила на ужин нашу молодую соседку и весь вечер хвалила ее. Мне сейчас не нужна жена, она этого не понимает. Я пробовал с ней поговорить, но она меня не слышит", - признается Жомарт.

Несколько недель назад мужчине позвонила незнакомка. Оказывается, она работает в поликлинике, где лечится его мама. Она пригласила его на свидание, но он отказался.

Вернувшись домой, он поговорил с матерью и попросил перестать лезть в его личную жизнь. Но поможет ли это, покажет лишь время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1946623-privodit-docherey-podrug-kazahstanets-zhaluetsya-na-mat-aktivno-ischuschuyu-dlya-nego-nevestu/