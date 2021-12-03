"Продала дом и поделила деньги между детьми": казахстанка в 75 лет осталась на улице

Саламат-апа. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

Одинокая старость настигла жительницу Шымкента. Женщина продала собственный дом, а деньги раздала детям. Получив наследство, они отвернулись от матери. Теперь она живет в кризисном центре, передает Первый канал "Евразия".

"Я сама их поднимала. Работала, растила. Старалась образование дать, как могла, насколько сил хватало", - поделилась Саламат-апа.

75-летняя пенсионерка говорит, что посвятила жизнь детям и работе, долгие годы была медсестрой. Она предположить не могла, что останется в преклонном возрасте на улице.

По словам пожилой женщины, все началось несколько лет назад, когда продала свой большой дом и разделила поровну вырученные деньги между детьми.

"Продала ради того, чтобы дети в мире остались после меня. Обычно же после родителей дом так и так продается, потом они начинают делить, кому-то больше ушло, кому-то меньше. Я не хотела, чтобы между ними не было согласия", - рассказывает жительница Шымкента.

Саламат-апа объяснила, что ее позвал к себе жить сын, но спустя год она переехала к старшей дочери. 5 апреля этого года случилась трагедия - другая дочь умерла. Бабушке осталась однокомнатная квартира в Алматы.

Но после похорон все пошло не так. На наследство стала претендовать старшая дочь. Женщина осталась ни с чем. Сейчас Саламат приютили в кризисном центре. Вместо собственных внуков она воспитывает и учит вышивать чужих детей.

По словам директора центра Малики Жусуповой, родную мать навещает только одна дочь из пятерых детей, а остальные о ней забыли.

"Они сейчас не хотят разговаривать, закрыли для всех двери. Но были моменты, когда нам звонили и говорили: "А вы знаете, дети говорят, что это неадекватная и больная мама". То есть они нашли оправдания себе. Якобы то, что она говорит, это неправда", - отметила директор кризисного центра.

Журналисты пытались поговорить со старшей дочерью женщины, но телефон оказался отключен. Дом, в котором жила пенсионерка, уже продан.

Одна из сестер все же навещает мать и планирует ее забрать.

"Да, я ее навещаю в субботу и воскресенье. Я ее заберу обязательно, как немножечко будет возможность. Хочу расшириться и комнату прибавить, чтобы она отдельно жила. Потому что ей покой нужен. А у меня дети шумят, ее это раздражает. Не хочет", - пояснила дочь Айгуль.

Саламат-апа решила обратиться в суд и вернуть однокомнатную квартиру, чтобы хоть на старости лет пожить спокойно и не зависеть от детей. Как сложится дальнейшая судьба казахстанки, покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1945070-prodala-dom-i-podelila-dengi-mezhdu-detmi-kazahstanka-v-75-let-ostalas-na-ulitse/