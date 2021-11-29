"Когда мама сбежала, он меня изнасиловал": казахстанка из ненависти застрелила отца

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Наталья сейчас отбывает срок в учреждении ЕС-164/6 в Северо-Казахстанской области. В колонии она оказалась за убийство отца. Говорит, что мужчина терроризировал всю семью. Однажды мать не выдержала и сбежала. Родитель в гневе изнасиловал дочь. Тогда ей было 15 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

В тот роковой день отец Натальи был пьян, что для этого дома не было редкостью. Между мужчиной и дочерью возникла ссора. Инициатором разборок стал Николай.

Он думал, что дочь только делает вид, что задерживается на работе, хотя на самом деле в это время встречается с мужчинами.

После конфликта Наталья ушла к себе в комнату, а Николай, успокоившись, лег на диван в зале. У девушки ненависть к родителю была настолько сильной, что она пошла в гостиную, где взяла ружье, стоявшее за холодильником.

Затем направилась в зал, где на диване спиной к ней лежал отец, и произвела выстрел ему в затылок. Николай скончался на месте.

Дальше с целью сокрытия преступления казахстанка расчленила тело, а части утопила в проруби водоема, находящегося возле села. Однако безнаказанной ей остаться не удалось.

Наталью осудили по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство) на 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В суде она себя виновной не признала.

"В женскую колонию я прибыла в 2017 году. С самого детства помню, что отец избивал маму и нас. В очередной раз, когда он избил маму, она сбежала из дома, мне в этот момент было 15 лет. Это его очень разозлило, он напился и изнасиловал меня.

Сначала ударил меня, я потеряла сознание. Когда проснулась, увидела, что вся кровать была в крови. Я поняла, что произошло, но дома никому не могла рассказать об этом, мне было стыдно. Встала, сходила в баню, все убрала и пошла в школу.

В 22 года я вышла замуж за мужчину, который был намного старше меня, у нас родилась дочь. Когда ей исполнился год, мы развелись. Мне пришлось снова вернуться жить домой. С 24 лет насилие началось заново. Я должна была находиться либо на работе, либо дома.

Если задерживалась, отец меня избивал, говорил, что я на самом деле была с мужчинами. Но однажды я не выдержала и выстрелила в него.

Этот день был решающим для меня - либо он бы меня избил до смерти, либо я его. После произошедшего я была в шоке, просто закрыла комнату, где он лежал, и вышла. Потом, когда уже пришла в себя, завернула его в пакет и вынесла на улицу, разрезала и выкинула в прорубь", - рассказала Наталья ужасающие подробности убийства.

Когда пришла весна, все начало таять. Одна часть тела всплыла и зацепилась за камыши. Страшную находку обнаружили люди и сообщили в полицию.

"Первая мысль, когда меня задержали, была, что меня посадят, а бывший муж заберет дочку. Но я поддерживаю связь с ним и с дочерью. Она думает, что я работаю в другом городе и нахожусь в длительной командировке. Сейчас дочери 13 лет. Если я смогу освободиться по УДО, ей будет 14. Ей было 8, когда я ее видела в последний раз. С ней рядом ее отец и бабушка, у нее все хорошо.

Сейчас я жалею о том, что не ушла из дома, когда отец в первый раз меня изнасиловал. Моя старшая сестра говорила, что у него уже были намерения в таких действиях в ее адрес, но она вовремя переехала. Младшая сестренка рассказывала, что он приходил домой пьяный, ложился возле нее спать. Я думаю, мама, может, понимала, что творилось дома, но боялась его, из-за этого делала вид, будто ничего не происходит", - делится заключенная.

По словам Натальи, иногда ей снится отец. Но она боится ему рассказать, что убила его. Несмотря на то, что родителя давно уже нет, она до сих пор испытывает перед ним страх.

"Данная осужденная тяжело переживала совершенное преступление, его последствия и огласку перед родными. Составив индивидуальный план по адаптации, были использованы самые оптимальные средства по вовлечению женщины в жизнь учреждения. В первую очередь, она была трудоустроена электриком.

Задействовав ее в трудовой деятельности, у психологов была уверенность в том, что эмоциональная подавленность и тревожность заменятся общественно-полезной деятельностью, осознанием собственной значимости, в чем они оказались правы", - отмечает психолог учреждения ЕС-164/6 ДУИС по СКО Гульжан Сексембаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1944314-kogda-mama-sbezhala-on-menya-iznasiloval-kazahstanka-iz-nenavisti-zastrelila-ottsa/