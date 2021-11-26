"Начался какой-то кошмар": женщина с 5 детьми сбежала от мужа в Усть-Каменогорске

Фото: УП Усть-Каменогорска

Жительница Усть-Каменогорска обратилась к стражам порядка с просьбой о помощи. Оказалось, что женщине с пятью детьми пришлось ночью бежать из дома от мужа, который систематически ее избивал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городское управление полиции.

Маргарита рассказала, что состояла с мужчиной в гражданском браке несколько лет, за это время у них родились пятеро детей.

"В последний год в отношениях начался какой-то кошмар. У супруга появилось пристрастие к спиртному, а после выпитого алкоголя сразу возникало неимоверное количество претензий ко мне.

Он все чаще начал распускать руки, причем бил не только меня, но и срывался на детях. По дому ничем не помогал, все было на мне. Уйти от него боялась, так как сама я из детского дома, помощи ждать было не от кого, к тому же не работала - сидела с детьми", - рассказала свою историю Маргарита.

23 ноября после очередной агрессивной выходки гражданского супруга женщина не выдержала. Она собрала детей и ночью убежала из дома.

Направилась в крестьянское хозяйство к подруге, но понимала, что долго там оставаться не сможет.

По словам начальника управления полиции Усть-Каменогорска Андрея Мулы, многодетная мать обратилась к сотрудникам по защите женщин от насилия за помощью и рассказала, в какой сложной ситуации оказалась.

Ей оказали поддержку и предоставили временное жилье. Глава УП отметил, что семья останется под контролем и в дальнейшем будет оказываться помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1944093-nachalsya-kakoy-to-koshmar-zhenschina-s-5-detmi-sbezhala-ot-muzha-v-ust-kamenogorske/