"Не жалею, что рано родила": 15-летняя девочка рассказала о своем раннем материнстве в ЗКО

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15-летняя девочка в ЗКО рано стала матерью. Отец ребенка - 17-летний парень. Несмотря на это, юная мать заявила, что не жалеет об этом, так как родители всячески ее поддерживали на протяжении беременности.

Как передает телеканал "Астана", новость о беременной 15-летней девочке добавила работы как преподавателям в школе, так и чиновникам Уральска.

Со школьницей много беседовали и выясняли, как такое могло случиться. Однако молодая мать подчеркнула, что ее не осуждали. Кроме того, по ее словам, очень помогла поддержка родителей.

"Сейчас такое время, когда надо все-таки задуматься об образовании. Для себя пожить. А родить ты всегда успеешь. Но я не жалею, что рано родила, у меня замечательный ребенок. Неожиданностью, конечно, это было для всех, все были удивлены", - рассказала девушка.

По официальным данным, с начала года в ЗКО забеременели уже более 70 девочек-подростков. Одна беременность из общего числа наступила в результате изнасилования.

При этом в Упрздраве области указали, что цифры не окончательные, однако известно, что самой юной матери в регионе сейчас всего 14 лет.

При этом отмечается, что медики уже не удивляются юным роженицам и говорят, что такие сейчас поступают все чаще.

Общественники в данной ситуации придерживаются позиции о том, что нужно проводить грамотное половое воспитание в школах и колледжах, причем не только с несовершеннолетними, но иногда еще и с молодыми бабушками и дедушками.

По словам специалистов, девочка способна забеременеть в 12-14 лет, однако другое дело - выносить и родить ребенка. В этом возрасте существует риск различных осложнений.

"У этих девочек беременность не считается биологической, даже в диагноз мы выносим юная первая беременная.

Понятно, что организм еще не окреп и не созрел и возможностей, как взрослых у девочек нет. Поэтому за ними ведется тщательное наблюдение во время родов", - рассказал журналистам замглавы Упрздрава ЗКО Асхат Балыков.

По мнению специалистов, проблему можно решить только через введение грамотного и доступного полового воспитания.

В Управлении образования, в свою очередь, отметили, что в школах и колледжах учащимся рассказывают о мерах контрацепции.

"Профилактическая работа среди детей в плане полового воспитания в школах проводится. Мы приглашаем на встречи с подростками врачей и психологов. Особое внимание уделяем девочкам", - указала методист Отдела образования Уральска Турсын Темиршеева.

Вопрос подростковой беременности также постоянно находится на контроле ювенальной полиции. Отмечается, что нередко выявляются факты склонения несовершеннолетних к половой связи.

За неполный 2021 год суд рассмотрел уже 18 подобных дел. По 14 из них подсудимые в итоге получили реальные тюремные сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1942909-ne-zhaleyu-chto-rano-rodila-15-letnyaya-devochka-rasskazala-o-svoem-rannem-materinstve-v-zko/