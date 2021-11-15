"Было больно на нее смотреть": осужденный казахстанец два года не видел жену

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Супруги, которые были разлучены 2 года назад, когда их взяли под стражу в зале суда, смогли впервые увидеться в режиме онлайн. Дамир и Гаухар (имена изменены - прим. ред.) сейчас находятся за решеткой. Узами брака связали себя еще на свободе. Растили дочь, теперь девочку воспитывает бабушка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

Оба супруга отбывают наказание за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Их осудили на 10 лет каждого с конфискацией имущества.

"Мне было очень больно смотреть на жену в Skype, долго не решался на этот видеозвонок, думал, боялся. Ведь она по моей вине попала за колючую проволоку. Я до последнего не знал, согласится ли супруга на разговор со мной. Мы целых два года не общались и не виделись", - поделился Дамир.

Гаухар сейчас находится в колонии в Шымкенте. А ее муж отбывает наказание в учреждении ОВ 156/6 в Восточно-Казахстанской области.

"Привет! Как дела?" - спросил Дамир.

С этого начался долгожданный разговор. Супруги долго смотрели друг на друга и поначалу молчали, боясь вступить в диалог и подбирая нужные слова.

"Ты совсем не изменился, такой же худой", - произнесла Гаухар.

"А ты изменилась. Почему ты мне не писала письма? Я ждал", - взволнованно поинтересовался Дамир.

Фото: ДУИС по ВКО

Мужчина сильно сожалеет, что семья разрушилась по его вине. Признался, что он соскучился по дочери и раскаивается, что связался с плохой компанией.

"С супругой я был знаком с детства, я знал ее родителей, друзей, мне очень стыдно, что я не оправдал надежды, что не смог построить крепкую и счастливую семью", - рассказал свою историю Дамир.

По словам заключенного, он познакомился с парнем, который пообещал ему помочь с работой. Однажды тот попросил его забрать пакет и оставить у себя дома, пока он за ним не заедет. Оказалось, что в нем были наркотики.

Об этом супруга Дамира не знала, но как-то обнаружила пакет в кладовке, правда раскрылась.

"С женой мы поссорились тогда. Она меня слезно просила, чтобы я отдал все поскорее своему знакомому. К тому же она ранее была осуждена условно и состояла на учете службы пробации", - отметил Дамир.

Казахстанец говорит, что связался с приятелем, они условились о встрече. Но вместо него к нему домой приехала полиция.

"И на этом все закончилось - наши мечты, планы на будущее. Все в один миг разрушилось, нас осудили и взяли под стражу в зале суда. Но я не теряю надежды, что когда-нибудь мы воссоединимся, поедем к дочке и будем жить вместе", - заключил осужденный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1942267-bylo-bolno-na-nee-smotret-osuzhdennyy-kazahstanets-dva-goda-ne-videl-zhenu/