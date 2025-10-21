Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в первом круге турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, выступает на турнире вместе с сербской теннисисткой Александрой Крунич. В нынешнем сезоне они выиграли титул в Кливленде и дошли до финала на "Ролан Гаррос" и недавних соревнованиях в Ухане.

В Токио Данилина и Крунич получили третий номер посева. В первом круге их соперницами стал тандем мексиканки Джулианы Олмос и индонезийки Алдилы Сутджиади.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой казахстанско-сербского дуэта с итоговым счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. За это время Анна и Александра допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Таким образом, Данилина с напарницей вышли в четвертьфинал соревнований. Их соперницы по следующей стадии определятся позднее.

