Юлия Путинцева прервала серию поражений на турнирах WTA

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 76-е место в мировом рейтинге, получила на соревнованиях в Китае шестой номер посева. В первом круге она встретилась с россиянкой Алиной Корнеевой — 165-й ракеткой мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился максимальные три сета, первый из них завершился на тай-брейке. Путинцева одержала победу со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. За это время казахстанка не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге Путинцева сыграет с немкой Эллой Зайдель, которая занимает 96-е место в мировом рейтинге.

Казахстанка смогла прервать серию поражений в основных сетках турниров WTA, которая насчитывала четыре матча. После US Open Путинцева на всех трех прошлых стартах вылетела в первом же круге.

