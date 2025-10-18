Елена Рыбакина обыграла восьмую ракетку мира и вышла в финал турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вышла в финал хардового турнира WTA 500 в китайском Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.

Спорстменка, занимающая девятое место в мировом рейтинге и получившая третий номер посева, в полуфинале встретилась с итальянкой Жасмин Паолини — восьмой ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился уверенной победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За это время казахстанка выполнила десять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три из десяти брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.

В финале Рыбакина сыграет с победительницей противостояния между Дианой Шнайдер и Екатериной Александровой. Россиянки в мировом рейтинге занимают 19-е и 10-е места соответственно.

Для казахстанки это будет второй финал в нынешнем сезоне. В мае она дошла до решающей стадии на грунтовом турнире WTA 500 во французском Страсбурге и в итоге взяла титул. На харде Рыбакина не брала трофеев с февраля 2024 года, когда стала сильнейшей в Абу-Даби (ОАЭ).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.