Елена Рыбакина разгромила соперницу и вышла в полуфинал престижного турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в китайском городе Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей девятое место в мировом рейтинге, была 104-я ракетка планеты австралийка Айла Томлянович, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась победой Елены с итоговым счетом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 58 минут. За это время Рыбакина совершила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Таким образом, лучшая теннисистка Казахстана вышла в полуфинал, где сыграет против восьмой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини. Этот матч за выход в финал турнира пройдет завтра, 18 октября, и начнется ориентировочно в 12:00 по казахстанскому времени.

