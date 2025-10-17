Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение на стадии четвертьфинала турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, выступает на турнире вместе с сербской теннисисткой Александрой Крунич. В нынешнем сезоне они выиграли титул в Кливленде и дошли до финала на "Ролан Гаррос" и недавних соревнованиях в Ухане.

В Нинбо Данилина и Крунич получили третий номер посева. Во втором круге их соперницами стали американка Николь Меликар-Мартинес и россиянка Людмила Самсонова.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением казахстанско-сербского дуэта с итоговым счетом 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Анна и Александра совершили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырех заработанных.

Таким образом, Данилина с напарницей завершили выступление на турнире в Китае.

