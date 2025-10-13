Казахстанский теннисист выиграл второй международный турнир за две недели
Опубликовано:
Зангар Нурланулы стал чемпионом еще одного турнира под эгидой Междуродной федерации тенниса (ITF), передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую теннисную федерацию (КТФ).
Спортсмен, занимающий 23-е место в мировом юниорском рейтинге, стал сильнейшим на соревнованиях ITF Juniors категории J300, которые традиционно считаются неофициальным чемпионатом Азии среди теннисистов до 18 лет. Турнир прошел в южнокорейском Вонджу.
Нурланулы был посеян под первым номером. На пути к финалу он одержал четыре победы, не отдав оппонентам ни сета. Еще один соперник казахстанца снялся до матча.
В финале Нурланулы встретился с представителем Китайского Тайбэя Куаном Чеу Ченом. Матч также продлился минимальные два сета и завершился разгромной победой 17-летнего казахстанца со счетом 6:2, 6:1.
Для Нурланулы это уже второй титул на харде в октябре. Неделю назад он стал чемпионом соревнований J200 в южнокорейском Чхунчхоне. Всего на уровне ITF спортсмен выиграл семь турниров в одиночном разряде. Победная серия казахстанца на харде длится уже 11 матчей.
