Казахстанский теннисист выиграл второй международный турнир за две недели

Зангар Нурланулы стал чемпионом еще одного турнира под эгидой Междуродной федерации тенниса (ITF), передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую теннисную федерацию (КТФ).

Спортсмен, занимающий 23-е место в мировом юниорском рейтинге, стал сильнейшим на соревнованиях ITF Juniors категории J300, которые традиционно считаются неофициальным чемпионатом Азии среди теннисистов до 18 лет. Турнир прошел в южнокорейском Вонджу.

Нурланулы был посеян под первым номером. На пути к финалу он одержал четыре победы, не отдав оппонентам ни сета. Еще один соперник казахстанца снялся до матча.

В финале Нурланулы встретился с представителем Китайского Тайбэя Куаном Чеу Ченом. Матч также продлился минимальные два сета и завершился разгромной победой 17-летнего казахстанца со счетом 6:2, 6:1.

Для Нурланулы это уже второй титул на харде в октябре. Неделю назад он стал чемпионом соревнований J200 в южнокорейском Чхунчхоне. Всего на уровне ITF спортсмен выиграл семь турниров в одиночном разряде. Победная серия казахстанца на харде длится уже 11 матчей.

